移民署︰不應藉口言論自由 鼓吹武統

中配「恩綺」常直播宣稱「祖國統一不可擋」。（取自Threads）

2025/03/14 05:30

中配恩綺、小微宣揚統一台灣 也被網友檢舉、陸續約談

〔記者王冠仁、陳鈺馥／台北報導〕嫁來台灣的中國籍劉姓配偶，以「亞亞在台灣」為名在社群網站上發布影片，卻公然鼓吹武統，日前被廢止在台依親居留許可。無獨有偶，昨天又傳出中配「恩綺」、「小微」也因類似情況被網友檢舉；移民署表示，前者已前來移民署陳述意見，後者近期將發出通知書。移民署強調，言論自由有其界限，並非天上掉下來的禮物，也非鼓吹統戰及武力侵台之藉口。

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陸委會︰在台主張攻台 不是言論自由保障範圍

陸委會發言人梁文傑昨指出，如果中配宣揚統一，很難指責中配的政治傾向；如果是宣揚武力統一，這絕對不行，入出境許可辦法規定，不得危害國家安全和社會安定。而聯合國政治與人權公約第廿條禁止鼓吹戰爭，該公約在台灣是被承認為國內法，任何人在台灣，特別是鼓吹攻打台灣，「我們是絕對不允許，這不是言論自由的保障範圍」。

有網友向移民署檢舉，聲稱中國配偶「恩綺」、「小微」在各類社群平台發表影片，影片內容也有武統成分。像「小微」常在抖音上與兒女合拍影片，影片中高舉五星旗宣揚台灣是中國的一部分；「恩綺」則常在台北橋下機車道旁拍片，宣稱「台灣是中國不可分割一部分」、「祖國統一不可擋」。

移民署初步釐清相關事證，已約談「恩綺」；至於「小微」部分，近期也會發出通知書，要求她說明。後續將報請陸委會進行專案審議，目前尚未做出正式懲處。

移民署表示，我國為自由、民主及法治國家，憲法雖保障人民享有言論自由，但有其界限，並非天上掉下來的禮物，也非鼓吹統戰及武力侵台之藉口。

中配「小微」則高舉五星旗，宣揚台灣是中國的一部分。（取自抖音）

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