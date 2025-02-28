因應大罷免 藍發動地方打團體戰

國民黨立委王鴻薇表示，她與在野黨委員會堅持自己的崗位，「我會無畏惡罷，正面迎擊」。（資料照）

2025/02/28 05:30

〔記者施曉光、劉宛琳／台北報導〕民間團體第一階段罷免提議結果昨出爐，首波送件的十九件國民黨立委、停職中的新竹市長罷免案全數進入第二階段連署。因應藍委大罷免，國民黨除建立一支以地方議員為主的「打惡罷戰隊」，幫被罷免的藍委辯護，各地方藍營執政團隊也會配合採取一致作法，幫忙在地藍委凸顯政績。

協助在地藍委凸顯政績

國民黨日前已正式成立「打惡罷戰隊」，成員由縣市議員以及有戰力的年輕人組成，該戰隊除了就被罷免的國民黨立委爭議話題澄清反擊，並把攻擊目標指向發起罷免案的領銜人。例如指控領銜罷免國民黨立委葉元之的史書華「搞小三」，點名罷免國民黨立委徐巧芯的曹興誠「親中舔共」，甚至還向國安局檢舉曹涉嫌違反「反滲透法」。

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黨內人士日前透露，反罷過程中，藍營執政的縣市政府團隊也會採取一致策略，協助當地遭受罷免的國民黨立委防禦，而且立委不分有無被罷，都要與地方黨部、執政團隊配合打團隊戰，藍營縣市首長也會幫忙凸顯立委政績。

基於一條鞭作戰指揮效果，國民黨中央擬從第二階段連署開始，成立罷免指揮中心，支持被罷免藍委對戰公民團體與民進黨，並已就日後熱戰階段組織戰、空戰做好相關規劃。

對於未來如何因應，也遭罷免的國民黨立委牛煦庭昨表示，照常工作，把自己的工作做好即可，並向選民報告在立法院和地方服務的成績。

同樣通過一階罷免的國民黨立委王鴻薇表示，很遺憾執政黨發起惡罷，對國家發展、對人民生活都有不可挽回的嚴重傷害，她與在野黨委員會堅持自己的崗位，「我會無畏惡罷，正面迎擊」。

國民黨立委廖偉翔發出三點聲明：「不畏懼、不妥協、不改初衷」。他表示，尊重公民發起的罷免，然而針對民進黨惡意煽動罷免和政治攻擊，他問心無愧，做對的事，無論結果如何。

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