中國權宜輪涉斷我海纜》專家：應成立修復海纜國家隊

海巡人員強行登檢押返「宏泰58」中國權宜輪船。（記者邱俊福翻攝）

2025/02/26 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國權宜輪「宏泰五十八」貨輪涉拖斷「台澎三號」海纜，海巡署獲報後扣船押返安平港，並帶回船上八名中國籍船員。陸委會主委邱垂正昨天在立法院受訪說，危害海纜等國家重要關鍵基礎設施，政府採取作為是職責所在；軍事專家建議，這是灰色地帶的嚴重侵擾，應成立修復海纜國家隊因應。

邱垂正說，對於海巡署強力維護海纜的作為，陸委會表達支持，該案已經依法查處，會在事實釐清之後，採取下一階段處置作為。對於危害海纜等國家重要關鍵基礎設施，政府採取作為是職責所在。

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灰色地帶嚴重侵擾 我須防範

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，海底電纜是我國重要的水下關鍵基礎設施，連續遭到破壞，已經是灰色地帶的嚴重侵擾，目前仍有中國權宜輪在台海徘徊，台灣需要蒐證及防範，絕對不能掉以輕心。

蘇紫雲指出，北約國家的海纜被俄羅斯或中國貨輪拖斷時，水下會出現拖行痕跡，北歐國家對於這種破壞海纜的侵擾，也會視為軍事行為的前兆，台灣可使用水下無人載具（ROV）將海底狀況傳回當證據，以防脫罪。

蘇紫雲強調，海纜要能立即修復才有韌性，目前國家有十艘海洋調查船編組在大學及相關單位，海纜修復應編制「國家隊」，可用研究船或特殊名義設置兩艘搶修船，及時搶修；否則中華電信要排船期請外面的來修，甚至還要招標，都要花費很久時間。

他建議，國家成立的海纜搶修船，類似於消防隊的概念，國家先將重要海纜修復後，再進行代位求償，才能增加台灣的防衛韌性。此單位看是要配置在數發部或海委會的海巡署，政府可加以研議討論。

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗表示，挖斷海纜不會有經濟利益，卻有商業貨輪甘冒風險都要斷海纜，背後一定有人給錢，最有可能唆使者就是中國，藉此癱瘓台灣的關鍵基礎設施。

羅承宗並指出，海底電纜接二連三被切斷，政府應研議修正相關法規，加重刑責，至少十年以上重罪，才能遏阻中國人侵門踏戶切斷電纜。

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