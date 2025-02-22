接受「官我什麼事」專訪》 總預算遭大砍 龔明鑫：地方補助凍50％ 3情況除外

對地方補助款凍結的部分，行政院秘書長龔明鑫接受本報「官我什麼事」專訪時解釋，弱勢族群的福利政策、緊急救災的補助將優先排除，至於補助公共建設已到最後一年，在收尾的階段，就先不凍結。 （記者張守逵攝）

2025/02/22 05:30

弱勢福利、緊急救災及公共建設收尾都不受影響

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院大砍今年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰已要求地方補助款先凍結五十％，並收回重新核定。行政院秘書長龔明鑫接受本報「官我什麼事」專訪時強調，弱勢族群的福利政策、緊急救災的補助款將優先排除，此外，地方公共建設若已到最後一年、在收尾階段，也先不凍結。

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財劃法一併盤點

卓揆上月廿三日在院會表示，已請龔明鑫整合去年一整年核定補助的案件與預算，各個部會自己執行的業務及預算，有補助到地方，年後收回重新核定，如果補助地方一律先凍結五十％，和地方好好來談。國家陷入這樣的絕境，先保護行政院做起，收回所有補助案。

龔明鑫受訪時指出，卓揆的意思是總預算案雖三讀通過，但凍刪經費那麼多，要了解是否影響中央補助地方，同時也一併思考「財劃法」修正通過後，中央與地方的經費及事權必須調整，這些都必須加以盤點。

龔明鑫說，針對地方補助款的部分，行政院已開過幾次會，第一階段先與中央部會盤點討論，第二階段則會邀請地方政府加入討論。至於受影響的補助款有多少？哪些縣市影響最大？他解釋，目前還沒有完整統計，但像是在「財劃法」修法，很明顯對某些縣市分配較少、某些較多，這與「均衡台灣」發展有所背離，後續將持續討論處理。

根據行政院主計總處統計，中央對地方政府的計畫型補助款，今年共編列二四一○億元，行政院已決定若地方的公共建設在收尾階段先不凍結，而今年即將完工的公建案，包括桃園市龍岡、苗栗市、嘉義縣水上鄉、高雄市三民區與楠梓區的全民運動場館，以及新北市美術館、台南市永康新灣橋改建工程、雲林縣金湖至北港道路拓寬工程、苗栗縣「明駝好室」社宅、花蓮縣玉里鎮源城段綠色廊道景觀環境工程等，預計都不會受到影響。

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