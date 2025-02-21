涉詐助理費被搜索約談 林岱樺喊：司法干預初選

民進黨立委林岱樺疑似涉嫌詐領助理費，高雄地檢署昨發動搜索，北上立法院國會辦公室搜索，並帶回證物若干。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/21 05:30

〔記者黃佳琳、洪臣宏、謝君臨、陳政宇／綜合報導〕民進黨立委林岱樺疑涉助理費案遭檢調搜索、約談，她被帶往調查局南部機動組時，高喊「政治干預司法、司法干預初選」，強調清白，但據聞她除了助理費案外，還疑與選區的寺廟勾結，向工業區廠商強索「不樂之捐」，目前全案朝貪污、政治獻金等方向偵辦。

高雄地檢署昨指揮調查局南部地區機動工作站兵分多路展開搜索，並傳喚林岱樺在內的多名被告及證人進行調查。

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林佈局選高雄市長 衝擊選情

已連任七屆立委的林岱樺，近期佈局參選高雄市長，企圖接班高雄市長陳其邁，加上她在黨內民調暫居領先，此次陷入助理費風波，勢必衝擊選情。林岱樺昨被帶進調查局南部機動組偵訊時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」，她的粉專也寫下「粉身碎骨渾不怕、要留清白在人間」。

據悉，林岱樺選民服務相當好，但「用人用得很凶」，助理都待不久，此次陷入助理費風波，不排除是以前部屬「挾怨報復」。

林岱樺篤信佛教、茹素多年，過去曾為動物放生議題，在國會痛罵官員「你在跟我對幹膩？」引發風波，事後她也道歉；林岱樺仁武區服務處旁的通法寺，外傳長期由她擔任護法會長，林也曾替該寺向選區廠商索要捐款，該寺與林岱樺疑有金流往來，甚至連服務處應徵助理都要經過該寺住持面試。

知情人士透露，林岱樺之前曾被爆出和選區內的某寺廟向工業區廠商強索「不樂之捐」，當時她出面喊冤，強調「沒有經手錢、也沒處理後續」，不清楚哪些廠商有贊助；昨天檢調同步搜索與林密切的通法寺，帶回住持釋煌智偵訊。

據悉，二○二一年八月間，調查局南機站曾針對林岱樺替宮廟向廠商強索「不樂之捐」立案偵辦，調查員約詢後，卻發生陳姓選民將筆錄攜出交給林岱樺服務處的事件，導致偵辦陷入瓶頸，如今舊案重新偵辦，是否有新事證仍待釐清。

林岱樺服務處則發出聲明，指林岱樺從政廿四年期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還林岱樺清白。

民進黨廉政委員會主委邱駿彥昨受訪表示，廉政會預計廿六日召開例會，其中，涉詐領助理費被裁定羈押禁見的台北市議員陳怡君，確定列為討論議案，至於林岱樺需視檢方是否收押，屆時才可能考慮立案處理。

民進黨立委林岱樺昨被帶回調查局南部機動組應訊時，手拿白紙大喊「政治干預司法、司法干預初選」。（民眾提供）

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