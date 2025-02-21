HFX安全論壇》加國前防長馬凱︰台灣增軍費 已盡所能

加拿大前國防部長馬凱（美聯社檔案照）

2025/02/21 05:30

〔記者方瑋立、黃靖媗／台北報導〕加拿大前國防部長馬凱昨出席在台北舉行的哈利法克斯國際安全論壇（HFX），針對外界呼籲台灣應增加軍費支出、承擔更多防衛責任，馬凱表示，這些要求對加國而言並不陌生，他相信台灣已「盡其所能」，且正如加國，一定有能力，也會做得更多。

HFX論壇首度移師海外首選台北，昨首場講座以「民主=機會」為題展開，邀馬凱等人與談。

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論壇主席范普拉開幕致詞說，台灣的自由與安全不僅對台灣人民至關重要，也與全球安全息息相關；總統賴清德帶領台灣應對空前挑戰，上週宣布國防改革，拉近台灣與美國等其他民主國家的距離，讓台灣更加安全與繁榮。

馬凱指出，他非常能夠理解國家被指責「做得不夠」的感受，身處北美的加國也容易陷入一種「美好孤立」的錯覺，但其實也同樣面臨許多脆弱之處。他舉例，北美北極地區已成為非常現實的戰略漏洞，鄰國也存在具侵略性的勢力，若非因俄烏戰爭，其影響力恐怕已橫越水域，威脅整個北美的安全；中國也正積極宣稱自己是「近北極國家」，企圖穿越西北航道無視加國內水。

馬凱強調，民主的基礎之一是健全的經濟，當國家能夠創造財富、增強競爭力並擴展市場時，才能夠支撐國防開支。而對台灣、烏國而言，往往與科技產業密切相關，其中一個相似之處在於，烏克蘭曾是全球航太與國防產業領先國家之一。

新貿易協議 讓台灣獲得更多機會

馬凱認為，民主的韌性來自於機會，儘管近期常有悲觀情緒，但無論在國際連結、經濟和貿易等面向，仍存在著許多與民主國家更緊密合作的機會；對台灣而言，新的貿易協議，無論是重新談判、恢復過去或促成新的重大協議，都會讓台灣在歐、亞甚至北美市場獲得更多機會。

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