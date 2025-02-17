美國務院刪除「不支持台獨」》AIT：中國是台海和平唯一且最大威脅

美國國務院官網美台現況新舊版本比較

2025/02/17 05:30

〔記者黃靖媗／綜合報導〕美國國務院十三日更新官網的美台關係現況，刪除「不支持台獨」等文字，引發關注。美國在台協會（AIT）發言人昨日表示，美方長期反對任何一方片面改變現狀，不回應每個假設性問題，但也指出，「中國是當前對台海和平和穩定的唯一且最大威脅」。

美國提供必要防衛物資

讓台維持足夠自衛能力

美國國務院官網的美台關係現況，提到台灣與五角大廈的合作事宜。內容提及二○二四年國科會在台成立兩座半導體中心，推進與美國國防部微電子資源共享中心的合作。

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官網內容指出，美國根據台灣關係法提供必要的防衛物資與服務，以使台灣維持足夠自衛能力，並有能力抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫，這類脅迫行動可能危及台灣民眾的安全或社會經濟體制。

此外，新版及舊版都列入美國近年持續推動的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），舊版將其定義為「展示台灣技術優勢的架構」，但新版強調GCTF是「擴大台灣國際參與、強化與其他國家互動的國際平台」。

美台關係現況刪除「不支持台獨」等文字，引發多方關注，AIT發言人回覆媒體提問說明，美國國務院定期更新美台關係現狀，公告美國與台灣的非官方關係。

AIT發言人表示，美國遵守以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一中政策，致力維持台海和平與穩定，反對任何一方單方面改變現況的舉措，並支持兩岸對話，期待兩岸分歧能透過和平、非威脅且兩岸民眾能夠接受的方式解決。

根據中央社報導，國務院一名發言人也指出，美國仍然遵守一中政策，美國致力維護台海和平穩定，反對任何一方片面改變現狀，並且支持兩岸對話，也期待兩岸分歧能透過和平方式、不受脅迫、以兩岸人民都能接受的方式解決。

台灣駐美代表處則說，國務院官網文字調整代表台灣與美國的夥伴關係友好緊密，期盼在美國總統川普執政下，台美間在各層面的互補互利關係將持續強化，以及共同促進區域和平穩定。

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