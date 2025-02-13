疑受對岸指示 總統大選支持特定組合 張顯耀涉助中介選 依反滲透法起訴

前立委張顯耀疑似接受中國代理人指示，於總統大選時支持特定候選人組合，橋頭地檢署昨天依涉犯反滲透法起訴。（資料照）

2025/02/13 05:30

〔記者蔡清華、王榮祥／高雄報導〕前立委張顯耀前年捲入吸金案主嫌徐少東的介選案被法辦，橋頭地檢署查出他疑似接受中國代理人指示，於總統大選時支持特定候選人組合，昨天依涉犯反滲透法起訴張顯耀。

前年總統、立委選舉期間，橋頭地檢署偵辦多起台灣親中團體揪團到中國接受落地招待的介選案件，發現中國透過台灣新住民關懷總會、中華致公黨等，利用招待台籍里長、意見領袖等免費赴中國旅遊手段，要求在選舉中支持特定政黨與候選人，並灌輸「兩岸一家親」等觀念，企圖影響選舉。

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查親中團體介選 橋檢意外發現

橋檢前年十二月間發動搜索，傳喚中華致公黨副主席徐少東等人，依涉犯總統副總統選舉罷免法及反滲透法聲請羈押禁見徐少東獲准。檢調進一步過濾徐少東手機，意外發現張顯耀與徐的通話錄音，兩人在電話中針對兩岸政經局勢交換意見，並曾與對岸窗口接觸，商討台灣大選情勢，懷疑張顯耀與徐少東均受中方指示對台滲透，影響台灣選舉。

去年一月，檢調到張顯耀位於高雄市左營住處搜索，並傳喚張到案；檢方認為他涉嫌違反總統副總統選舉罷免法及反滲透法，諭知一百萬元交保候傳。昨天橋頭地檢署公告，依涉犯反滲透法起訴張顯耀，檢方認定張顯耀接受中國代理人指示，在台灣為郭台銘參選總統宣傳、助選，並以發布民調方式幫忙造勢，今將進一步說明案情。

張顯耀於前總統馬英九時代曾任陸委會副主委，後因捲入國安洩密案去職，調查半年後，獲不起訴處分。國民黨二○一五年徵召張顯耀參選高雄市左楠區立委落敗。

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