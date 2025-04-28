轟！國1彰化段6車連環撞2傷 上班車潮大塞4公里

今天上午國1彰化6車連環追撞2傷，上班車潮大塞4公里。（翻攝高速公路1968）

2025/04/28 08:42

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！國道1號北上彰化路段今天（28日）上午發生一起連環追撞事故，有6輛轎車、休旅車與小貨車追撞，造成2人受傷，由於適逢上班時間，又飄著綿綿細雨，後方大塞4公里之遠，事故現場仍在排除中，肇事原因與責任由國道警方釐清。

這起車禍事故發生在今天上午8點多，國道1號北上196公里彰化市路段發生6輛車連環追撞事故，彰化縣消防局據報派出彰化、東區與秀水消防分隊消防員趕往現場搶救，甚至還出動器材車趕往現場，拖吊車業者也趕往協助。

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這起車禍聚集在內側與中線車道，天空還不時飄雨，後方立即出現回堵，一路回堵到北上200公里處，國道員警協助疏導車輛通行，上午8點半左右雨勢突然變大，事故現場仍在排除中，由於適逢上班時間，不少上班族塞在車陣中相當無奈。

國1彰化段今天上午發生6輛車連環追撞，造成2人受傷。 （翻攝高速公路1968）

國1彰化段今天上午發生6輛車追撞，適逢上班時間又下雨，後方嚴重回堵。 （翻攝高速公路1968）

國1彰化段今天上午發生6輛車連環追撞，上班車潮大塞4公里之遠。 （翻攝高速公路1968）

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