為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    轟！國1彰化段6車連環撞2傷 上班車潮大塞4公里

    今天上午國1彰化6車連環追撞2傷，上班車潮大塞4公里。（翻攝高速公路1968）

    今天上午國1彰化6車連環追撞2傷，上班車潮大塞4公里。（翻攝高速公路1968）

    2025/04/28 08:42

    〔記者湯世名／彰化報導〕轟！國道1號北上彰化路段今天（28日）上午發生一起連環追撞事故，有6輛轎車、休旅車與小貨車追撞，造成2人受傷，由於適逢上班時間，又飄著綿綿細雨，後方大塞4公里之遠，事故現場仍在排除中，肇事原因與責任由國道警方釐清。

    這起車禍事故發生在今天上午8點多，國道1號北上196公里彰化市路段發生6輛車連環追撞事故，彰化縣消防局據報派出彰化、東區與秀水消防分隊消防員趕往現場搶救，甚至還出動器材車趕往現場，拖吊車業者也趕往協助。

    這起車禍聚集在內側與中線車道，天空還不時飄雨，後方立即出現回堵，一路回堵到北上200公里處，國道員警協助疏導車輛通行，上午8點半左右雨勢突然變大，事故現場仍在排除中，由於適逢上班時間，不少上班族塞在車陣中相當無奈。

    國1彰化段今天上午發生6輛車連環追撞，造成2人受傷。 （翻攝高速公路1968）

    國1彰化段今天上午發生6輛車連環追撞，造成2人受傷。 （翻攝高速公路1968）

    國1彰化段今天上午發生6輛車追撞，適逢上班時間又下雨，後方嚴重回堵。 （翻攝高速公路1968）

    國1彰化段今天上午發生6輛車追撞，適逢上班時間又下雨，後方嚴重回堵。 （翻攝高速公路1968）

    國1彰化段今天上午發生6輛車連環追撞，上班車潮大塞4公里之遠。 （翻攝高速公路1968）

    國1彰化段今天上午發生6輛車連環追撞，上班車潮大塞4公里之遠。 （翻攝高速公路1968）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播