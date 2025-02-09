川普首會石破：台海須和平

美國總統川普美東時間7日與日本首相石破茂在白宮舉行峰會，會後川普在記者會上，展示他將贈送給石破的合照照片。（法新社）

2025/02/09 05:30

〔駐日特派員林翠儀、記者方瑋立、蘇永耀／綜合報導〕美國總統川普與日本首相石破茂美東時間七日在白宮舉行首次峰會，雙方確認將深化經濟和安全合作，構築「美日新黃金時代」。台灣安全在會中受到高度重視，包括聯合聲明和會後記者會均重申「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」，而且聯合聲明也首度列入「支持台灣有意義地參加國際組織」。

川普首次在峰會提台海安全

這是川普首次在美日峰會提及台海安全重要性，他在第一任與安倍晉三首相的會談中僅提到「反對在東、南海以實力改變現狀」，並未提及台灣。

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對此，賴清德總統昨透過Ｘ平台以英文發文表示深致感謝，強調我們將繼續堅定地與美、日和其他全球夥伴合作，促進區域和平與繁榮。總統府也表示，台灣將持續強化自衛能力，深化台美日三方安全夥伴關係。

挺台參加國際組織 首度列入

美日在聯合聲明痛批中國，重申強烈反對中國在東海試圖以武力或脅迫方式片面改變現狀，也強烈反對中國在南海不法的海洋權益主張、填海造陸軍事化及具威嚇性的挑釁行徑，並再次確認美日安保條約第五條適用尖閣群島（釣魚台列嶼）。

特別的是，川普在聯合記者會上重申「美國全力維護日本的安全」，並加碼表示「為保衛朋友和盟國，美國將提供百分之百的嚇阻能力」。這是未曾有過的發言。

在中國升高犯台威脅下，雙方確認將提升美軍與自衛隊的合作，以及在日本西南群島的影響力。為實現自由開放的印太願景，兩國將持續推動多邊國防合作，包括四方安全對話，美日韓、美日澳、美日菲等的合作。

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