官員：台灣前途 絕不能寄望中共「善意」

國安官員強調，台灣只有積極備戰，與友盟國家合作，才能讓中共不敢輕啟戰事，台灣前途絕不能寄望中共領導人的「善意」。（路透檔案照）

2025/02/09 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國軍情單位均曾示警，中共正擴大對台灰色侵擾，並為侵台戰爭準備。國安官員強調，台灣應強化經濟韌性、社會韌性，厚實防衛力量。只有積極備戰，與友盟國家合作，才能讓中共不敢輕啟戰事，台灣前途絕不能寄望中共領導人的「善意」。

積極備戰 才能嚇阻北京蠢動

熟稔國安的官員受訪表示，習近平主政下對台灣步步進逼，共軍機艦擾台已常態化。疫情前，沒有一架共機越過海峽中線，二○二四年在台海周邊侵擾共機已逾五千架次，其中三千架次飛越中線或抵達「應變區」，共艦一年高達二千多艘在台海周邊出沒，平常都會待在鄰接區形成包圍台灣之勢。

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官員指出，美國等友盟國家也知中共對台意圖，不斷釋放解放軍動態訊息，希望台灣能加緊備戰。而且中共對台法律戰推出「懲獨廿二條」，有別於「反分裂國家法」是宣示性質，懲獨廿二條是特別為了侵台戰爭準備的法律，準備戰時對台灣人起訴、審判。

官員建議，未來中客身分要確實查核，因共軍機艦不斷擾台逼近，壓縮國軍應變時間，中國已在演練將台灣海底電纜切斷，懲獨法律戰都準備好了，台灣還能繼續裝作沒事，以為中共不會來真的，未來對於中國籍人士入台審查都要有安全思考。

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