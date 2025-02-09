反制共軍登陸艦 專家：大量部署反艦飛彈

中共加速打造新型兩棲登陸艦，準備用在侵台戰爭，專家認為台灣應大量部署反艦飛彈反制。圖為陸基型雄二反艦飛彈。（軍聞社檔案照）

2025/02/09 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共加大對台灰色地帶侵擾，並打造新型兩棲登陸艦，準備用在侵台戰爭。軍事專家指出，台灣應大量部署反艦飛彈，反制解放軍登陸艦及航艦。面對中國海警船灰色地帶侵擾，海巡艦艇可運用無人機偵查，加速應變處置。

海巡艦載無人機 應變灰帶侵擾

曾任麥道航太駐台代表、戰爭學院榮譽講座的廖宏祥受訪表示，中共建造新型登陸艦是一個警訊，準備用來對台進行兩棲登陸，國防部絕不能等閒視之。應處之道不是跟著造艦，因為台灣資源有限，興建戰艦成本高，不能用一戰思維以海軍艦砲互轟，對付解放軍登陸艦或航艦，最直接方法是部署大量反艦飛彈，幾枚反艦飛彈就可擊沉一艘軍艦。

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廖宏祥指出，台灣要有偵照共艦出沒海平面前的能力，這點可以靠太空衛星，目前很多商用衛星公司提供服務。

對於中國海警船、海上民兵在台海灰色地帶侵擾，廖宏祥說，美國海軍去年已宣布，雖然海上民兵不是海軍，若發生衝突仍會視為解放軍海軍一部分，亦即會用武力攻擊，不會當成民間船舶。

國防研究院國家安全研究所研究員沈明室指出，二○二○年中共開始研議武力犯台的各種可能，對台積極統戰滲透，欲掌握台灣國防安全情資，做為未來是否採取武力犯台的決策參考，近年相關滲透活動日益密集，我國安單位已掌握此一情況。

以復康聯盟黨案為例，沈分析，少校階退役軍人赴中經商，為賺錢替中共發展組織，其中一項任務是替中共掌握「少將以上名單」，列出重要軍事目標，為的就是中共武力犯台時，由第五縱隊策應發動攻擊，屬於國安重大危害。

沈明室指出，在戰爭發動前，中共特工或第五縱隊會先進行破壞行動，例如軍方雷達站、飛彈陣地、指揮所等，都是中共第一擊破壞目標。美國在台協會AIT搬至內湖後，中共可能研判裡面有很多設施，是台灣與美國指管通勤聯絡據點，AIT就被設為目標。

他談及，之前曾參與中共解放軍特種部隊軍演的貨船，開進台中港執行商業任務，不能排除可能是有附屬任務，這次來蒐集航線、航路，為以後載運解放軍部隊做準備。我方不能排除中共藉由合法方式掩護軍事上準備或非法行動，這是中共情蒐常用的作為。

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