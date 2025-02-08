移民署黃姓官員 居中牽線李彥秀助理

中州科大外觀（資料照）

2025/02/08 05:30

〔記者林慶川／台北報導〕彰化地檢署二○二二年偵辦中州科技大學招收烏干達學生來台打黑工一案，發現移民署黃姓官員居中牽線立委李彥秀辦公室協助解決這些外籍學生的簽證問題，且黃姓官員利用時任中州學務長兼國際中心主任柴鈁武亟欲取得外籍生簽證的心態，以要代他送禮給有力人士等各種理由，涉嫌收受價值二萬元的廿瓶威士忌、價值三萬七千多元的萬寶龍鋼筆，以及一些高級茶葉；柴在檢方偵查時直呼受騙上當，但法院審理時，柴改口是禮尚往來、不覺得受騙，加上關鍵的萬寶龍鋼筆並未搜獲，以證據不足，判黃無罪。

未搜獲「關鍵萬寶龍」 黃判無罪

檢方調查，黃姓官員在二○一九年八月八日、九日，兩度以手機傳送簡訊給柴鈁武，稱他已找李彥秀討論，「她已告訴我她的助理陳先生的電話」，「我會跟他約去外交部非洲司的時間，確定後您再北上」。

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而柴鈁武二○一九年八月十一日與黃姓官員聯絡，表示已經跟李彥秀的陳姓助理聯繫，並指陳會聯絡外交部非洲司，請外交部官員到立委辦公室開協調會，之後，李彥秀的陳姓助理果然安排外交部非洲司官員與柴鈁武，於八月十四日下午三時在立法院B1的二一一九室召開協調會。

不過，法院審理時，李彥秀的陳姓助理出庭證稱，當時是接獲陳情，指中州科大要去非洲招生，但是要經過外交部非洲司的認可才可以，校方希望找外交部、教育部一起開協調會，因此居中安排。

陳姓助理說，協調會時「我有在場，這件事李彥秀應該不知情，一般的陳情案不一定會跟她講」；黃事後全盤否認認識李彥秀，檢方也未進一步傳訊李前來說明。

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