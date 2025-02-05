擴大罷免能量》青鳥、民團3月起 深入藍委選區辦究責會

藍白立委國會之亂，引爆人民怒火，中選會三日在開工首日即收到十九件罷免藍委提議書。（資料照）

2025/02/05 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委國會之亂，引爆人民怒火，中選會三日在開工首日即收到十九件罷免藍委提議書。去年因藍白提出國會擴權法案應運而生的青鳥運動與其相關民團，為延續並擴大民眾對政治人物的反制力量，預計三月起深入全台各別藍委選區舉辦究責會，向選民揭露藍白在立法院的惡行。

本屆立委二月一日就職滿週年，十九個在地民團三日趕赴中選會遞送第一階段罷免提議書，名單包括北市立委王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；竹市鄭正鈐；南投游顥、馬文君；中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等十九人。

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經民連智庫召集人賴中強表示，台灣公民陣線與經民連已分別於台北、桃園、苗栗、新北、台中、花蓮舉辦大型的「冬季青鳥行動」，二月下旬將會前往南投、雲林舉辦，而先前的活動中許多罷免團體也都有來發傳單。

賴中強預告，三月以後，他們將針對全數國民黨立委啟動究責會，分別深入每一位藍委的選區，同時發布線上文宣手冊，向選民們揭露該選區的立委，在過去這一年支持、推動了哪些惡法、民主倒退的法案，這些活動都會與各地罷免民團相互串連、聲援。

與各地罷免民團相互串連聲援

賴強調，他們也會緊盯立法院的狀態，在必要的時候用各種形式表達抗議，盡可能地延緩、阻擋國民黨推動禍國法案的進度。

反共護台志工聯盟透露，他們會給予各地罷免團體支援、協助，尤其在行政面的部分包含記者會場地的安排、申請集會遊行、應對媒體的方式，以及若民團遇到地方人士刁難時給予協助等。

聯盟也說，二月開議後，立法院國會對抗一定會更激烈，他們希望能把所有國民黨區域立委全數罷免，達成手動解散國會的目標，「罷免救台灣、反共救台灣，台灣不需要共產黨！」

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