李文忠遭爆傳訊騷擾女同事 美女妻大怒「我家教不嚴」

李文忠曾任退輔會副主委長達8年，去年8月接任國防安全研究院執行長，近日突傳出請辭消息。（資料照）

2025/02/07 08:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國防安全研究院執行長李文忠日前突然以「健康因素」為由請辭國防安全研究院執行長，但6日媒體踢爆，李文忠傳訊騷擾女同事，甚至直接說出「好想妳」等曖昧用語。對此，李文忠的老婆陳德愉在臉書發文稱「非常生氣，已經家法處置」，更直言是自己家教不嚴，浪費社會資源，對不起天下女生。

李文忠近日突然以健康因素請辭獲准，目前職務由首席副執行長丶備役中將劉峯瑜代理；國防院暫不就人事議題做評論。

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消息傳出後有媒體透露，近日有國防院內人士以具名方式向層峰檢舉李文忠，而其內容攸關李文忠在院內與同仁相處，有不睦的狀況；也有媒體指出，他是急於改革，在會議上經常痛斥下屬，且幾近霸凌程度，甚至出現「與女同仁過從甚密」情況。

針對以上傳言，李文忠的老婆陳德愉6日發文力挺，強調李文忠連衣服的前後都分不清需要老婆來分辨的男人，很難成為一個渣男，而是會成為家中的大型障礙物。

然而，隨後媒體曝光的「對話紀錄」顯示，李文忠多次傳訊騷擾女同事，邀約遊玩爬山，還說人生苦短，人世有限，尋覓不容易遇到對的人，遇到了，又不一定有機會嘗試確定；李文忠也傳了一首歌曲，歌詞寫道「好想你、好想你、好想你、好想你。」

對此，李文忠老婆陳德愉6日晚間再次發文稱，「好想你」是一首黃明志的歌，她也曾代傳群組多次。但是，今天看到李文忠的「練肖話」，非常生氣，已經家法處置，未來必定繼續懲戒。

陳德愉強調，她家教不嚴，浪費社會資源，對不起天下的女生，「我以後一定會加強飭戒，以最嚴格的道德標準鍛鍊敲打李文忠！」

李文忠與妻子陳德愉。（圖擷自陳德愉臉書）

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