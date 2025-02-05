民團二階連署恐陷「冷卻期」困境 全台大罷免 綠委籲黨中央動起來

大罷免潮如火如荼展開，民進黨立委評估，公民團體在第二階段連署恐陷入「冷卻期」困境，建議民進黨中央應適時動起來。（資料照）

2025/02/05 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免潮如火如荼展開，多個公民團體於新春開工首日齊聚中選會，遞交十九位國民黨立委第一階段罷免提議書。民進黨立委評估，公民團體在第二階段連署恐陷入「冷卻期」困境，建議民進黨中央應適時動起來，協助論述、舉辦宣講等，由地方黨部「因地制宜」，協調各選區民代提供奧援，把不肖的叛國立委罷免掉。

建議因地制宜 協調各選區民代奧援

兼任民進黨中常委的立委邱志偉昨受訪表示，為國家點光明燈，政黨當然不能袖手旁觀、也沒有缺席的理由，必須以社會力量作為主體提供奧援。第一階段連署由公民團體主導通過較容易；至於第二階段，建議由地方黨部視選區狀況，「因地制宜」協調民代支援較為妥當，從點、線、面擴散，並團結社會。

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民團缺乏組織 短時間衝連署有難度

成立第一個全國罷免連署站的民進黨立委許智傑說，第二階段連署要在短時間內累積十％有效連署書，對於缺乏組織的民團相當困難，但他相信民團會持續推出各種創意活動，結合各界力量。

不分區立委沈伯洋指出，民進黨未發起罷免，但現在大家都衝了，黨中央也應儘快動起來，協助論述、舉辦宣講與座談，向民眾說明罷免藍委的必要性。沈直言，無論民進黨介入與否，罷免行動都會被解讀為藍綠對決，盼黨秘書長林右昌可以承擔。

民進黨立委楊曜也說，藍綠政黨不可能不主導罷免活動，呼籲中央黨部動起來。

民進黨昨表示，人民是國家的主人，民進黨尊重公民行使直接民權，黨部也持續與黨團合作，透過直播、記者會等方式將藍白惡刪預算犧牲民生等作為，讓更多民眾清楚知道。

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