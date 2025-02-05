《北市罷免潮—第1選區》張斯綱批造謠 吳思瑤嗆論述不贏貼標籤

2025/02/05 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免潮來臨，罷免行動遍地開花，台北市立委第一選區（士林、北投）民進黨立委吳思瑤成為藍營首要目標，二○二四年與吳思瑤競選立委的國民黨北市議員張斯綱認為，吳思瑤造謠、抹紅抹黑的言論毀滅選民對她的信任，近期也看到許多選民非常踴躍來詢問、填寫罷免連署書。吳思瑤則表示，自己所有發言都本於事實，在野黨論述不贏就貼人「造謠」標籤實在荒謬。

二○二四年選戰，北市立委第一選區有三個主要競爭者，分別是吳思瑤、張斯綱，以及以無黨身分參選的新黨市議員侯漢廷，在泛藍分裂下，吳思瑤以二萬一二一票差距勝過第二高票張斯綱，得票率為四十七．二二％，未過半。

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張斯綱表示，國民黨對罷免是「以罷制罷」，反對民進黨無厘頭式的瘋狂罷免戰。他認為，吳思瑤過去一年來的言行，自身成為造謠中心、帶風向的行為，確實讓士林、北投很多選民都看不下去；據他了解，罷免吳思瑤第一階段的連署非常踴躍，他的服務處也接到許多電話詢問如何填寫連署書，還有不少人親自到服務處索取、填寫。

吳思瑤表示，她身為黨團的幹事長，當然要在第一線做政策攻防及辯護，她有三屆立委的基礎，對於政策也有相當程度的著墨，政策能力很強，造成在野黨非常大的壓力，因此才成為被鎖定罷免的目標。在野黨自己不做功課、專業性不足，在政策攻防論述上沒辦法贏過她，就很廉價地貼上「造謠」標籤，其實這就是對自己政策論述能力不足的遮羞布而已。她也批評，在野不敢正視社會對於他們提案的檢視，這才是核心問題。

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