本屆立委就職週年∕大罷免正式啟動》雲投拔丁驅馬去游 皆跨一階門檻

公民發起的罷免團體「拔釘工人–雲林開工」，春節連假持續在麥寮鄉等沿海地區展開連署行動。（記者李文德攝）

2025/02/02 05:30

〔記者劉濱銓、李文德／綜合報導〕藍白在立法院聯手大刪中央政府總預算、強行通過爭議法案，全國各地公民團體號召大罷免，中部的南投、雲林罷免團體也發起「驅馬（文君）除害」、「去游（顥）除垢」、「拔釘（丁學忠）工人—雲林開工」行動，罷團昨指粗估連署提議書均已達提議門檻。

南投罷免團體表示，春節在第一選區（烏溪線）草屯、埔里都有機動連署站，並透過網路宣傳，倡議罷免不適任的立委，目前罷免國民黨立委馬文君的提議書，已至少有一千八百份，預計會衝到超過二千份，以達安全門檻。

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有關第二選區的（濁水溪線）立委游顥，罷團粗估也已收到超過二千份提議書，達成第一階段的罷免門檻，後續就會送交中選會查對，盡速讓罷免成案，力拚第二階段罷免。

藍委推縮短中配入籍 引民怨

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴表示，藍白在國會屢次強行闖關爭議法案，像是南投的立委還提議中配入籍年限從六年降低至四年，以利雙親來台使用健保，此舉將提高健保醫療支出，甚至排擠到預算，南投的公民團體為此號召大罷免，民進黨南投縣黨部及黨籍的縣議員服務處也都提供場地供民眾連署，要藉此反映基層心聲。

在雲林縣，罷免第一選區藍委丁學忠的「拔釘工人—雲林開工」團體，春節假期仍在麥寮等沿海地區展開連署。

罷團指出，第一階段預設三千五百份的安全門檻目標已達成，今天十至十二點在麥寮星巴克對面進行最後收件，連署結束後即展開造冊，明日上午將親自送件到中央選舉委員會。

志工表示，一階連署行動開始，就有許多黑衣人會盯梢、偷拍，也有疑似衛生所的人稱行政中立驅趕團隊離開，造成反彈後，連署狀況也呈倍數成長，甚至有卅多年資深國民黨員，看不下去藍營從反共變舔共，加入連署行列，更不乏中配也來連署。

立委丁學忠表示，心裡已有準備，認為罷團一定是透過民進黨的關係投入，第一階段通過並不感到意外，也不會情緒波動。在職的每一天就認真做事，為職務負責任。

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