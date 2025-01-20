回擊王鴻薇混淆視聽說》 羅一鈞：罵我可讓預算通過 儘量罵

疾管署副署長羅一鈞回顧新冠疫情發生之初並無特別預算，就是靠部會預算撐過。（資料照，記者林惠琴攝）

2025/01/20 05:30

〔記者林惠琴、林欣漢／台北報導〕藍白大砍衛福部疾管署出國預算，疾管署副署長羅一鈞指該預算主要是為了緊急疫情發生時，能派人考察，「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，國民黨團首席副書記長王鴻薇昨表示，羅是在混淆視聽，防疫時有編特別預算，不是用公務預算；羅一鈞忍不住回嗆，新冠疫情發生之初並無特別預算，就是靠部會預算撐過，「如果委員罵我會讓防疫預算過關、願意手下留情，請儘量罵沒有關係。」

台灣面對新冠疫情交出亮眼成績，其中一大關鍵是五年前派專家去中國武漢帶回第一手資料，比世衛更早確認新冠病毒人傳人，守住台灣，但羅近日指出，這筆預算從三萬四千元被砍到只剩六千八百元，連去武漢考察的機票都買不起，必要時只能挪用其他防疫經費，壓縮其他防疫資源。

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新冠發生之初並無特別預算

王鴻薇則指出，防疫時有編列特別預算，不是用公務預算，羅一鈞是在混淆視聽，騙一般老百姓不懂預算。

王鴻薇並說，里長去大陸參訪，就是中共同路人、涉嫌違反國安法、就是被滲透，回來都會被檢調約談，衛福部官員去大陸就可以冠冕堂皇，這不是雙標，什麼是雙標，民進黨政府就是為了要錢想隨便花用。

羅一鈞回應表示，他是事務官，沒有加入任何政黨、也沒有想要選舉，他並說明，新冠疫情發生之初，「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」六百億元，立法院於二○二○年三月十三日三讀通過，但兩位專家前往武漢是二○二○年一月十二日出發、十五日返國、十六日在疾管署召開記者會說明考察結果。

羅一鈞強調，「疫情防疫時有編列特別預算」是正確的，但疫情開始的最初兩個月，沒有特別預算，只能靠疾管署和衛福部及協力部會的經費完成所有事情，特別預算順利三讀通過，他們才鬆了一口氣。

羅一鈞重申，立院今天就要表決了，再次懇求立委高抬貴手，防疫有其特殊性，整備應變宣導都需要充裕資源，懇請立委支持。

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