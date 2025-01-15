太「蝦」了》中國食言不買宏國白蝦 藍竟刪外交預算

宏都拉斯於與我國斷交後，轉與中國建交，之後北京未依約增購白蝦，導致宏都拉斯蝦農陷入困境，國民黨團卻以此為由，提案減列外交部預算四億元。對此，民進黨立委王定宇狠酸「可能刪錯人了，國民黨團應該要刪的是中華人民共和國的政府」。（資料照）

2025/01/15 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕宏都拉斯於二○二三年三月與我國斷交後，轉與中國建交，之後屢屢傳出北京未依約增購白蝦，導致宏都拉斯蝦農陷入困境，國民黨團卻以此為由，提案減列外交部預算四億元。對此，民進黨外交及國防委員會召委王定宇批評，不合邏輯又沒道理，並狠酸「可能刪錯人了，他（國民黨團）應該要刪的是中華人民共和國的政府」。

王定宇酸：該刪中華人民共和國政府

外交部一一四年單位預算編列一○一億四四五四萬三千元，用於加強雙邊及多邊合作。

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國民黨團預算提案指出，宏都拉斯二○二三年結束與我國邦交關係後，轉與中國建交，然而中國不僅未履行承諾增購白蝦，還以低於成本價格收購，讓蝦農陷入困境。

提案援引宏都拉斯水產養殖協會最新統計數據指出，二○二四年宏都拉斯白蝦出口總量由前年的七八八九萬餘磅銳減至六三八六萬餘磅，降幅達十九．○九％，主要是因為對台灣與墨西哥市場的出口量下降所致。

提案指出，「外交部長年編列高額國際合作及關懷計畫費用，以敦睦邦交，提升與無邦交國家的友好關係，及擴大我國參與國際社會活動等雪中送炭外交行動，然而以宏國例子來看，即便經貿上與中國衝突，也未能與我國重新建立友好邦交關係，該項預算效益有待商榷」，提案減列預算四億元。

對此，王定宇表示，宏都拉斯在與台灣斷交後，白蝦滯銷、失業率提升，見證了台灣的經濟實力與中國的跳票，「挖牆腳」、讓宏都拉斯白蝦賣不掉的都是中國，怎麼會來處罰台灣的政府呢？國民黨團以此為由刪減預算，既不合邏輯又沒道理，「可能刪錯人了，他應該要刪的是中華人民共和國政府」。

民進黨立委陳冠廷也說，宏都拉斯與我國斷交，是因為中國的金錢外交與背後的政治操弄，「怎麼會變成是來削減我們的預算？完全不合邏輯」，荒謬至極、本末倒置。陳冠廷認為，用於加強雙邊及多邊合作的預算是對外重要支柱，不僅不應削減，我國在中南美洲的重視程度、注意力反而應該增加。

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