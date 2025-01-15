藍白殺紅眼 幅刪凍軍事、民防預算 綠委：不顧中國武嚇 國安漏洞幫凶

國民黨團凍結18億元潛艦國造預算，僅留2億元。 （資料照，台船提供）

2025/01/15 05:30

〔記者陳政宇、謝君臨、林欣漢、劉宛琳／台北報導〕立法院朝野黨團今起將就今年度中央政府總預算案展開協商。面對中國不斷對台軍事威嚇，國民黨、民眾黨立委仍提案大幅刪凍軍事與民防相關預算，包括民眾黨團提案刪軍事設備及設施預算三％、國民黨團針對潛艦後續艦十九．九億餘元預算凍結九成，民防訓練場地第一期整修工程計畫約三．二億元，也被國民黨立委提案全刪。

杯葛施政 不要拿國安開玩笑

民進黨團幹事長吳思瑤指出，國防預算是保護所有國民，任何軍備設施都是國安所需，民眾黨竟附和國民黨要砍國防預算，坐實藍白劍指國防預算，都是中共在地協力者，要成為國安漏洞幫凶。她呼籲，藍白再怎麼杯葛施政，也不要拿國安開玩笑。

請繼續往下閱讀...

民眾黨團總召黃國昌指出，黨團提案將軍事設備及設施預算刪三％。至於海鯤號潛艦後續艦的今年度預算十九．九億餘元，國民黨團僅同意通過兩億元，其餘近十八億元，待海鯤號潛艦通過海測後才能動支。國民黨團總召傅崐萁表示，國防部要求的兩億元黨團照列，用不到的經費暫時凍結，完全沒刪到潛艦預算。

民進黨籍外交及國防委員會召委王定宇說，潛艦國造有很多紅區裝備和關鍵技術必須仰賴外部的協助，這些協助是冒著被中國經濟制裁來支援台灣，若預算被大幅度凍結，如何能要求別人挺著風險幫忙？

民防場地工程 藍委提案全刪

另，國民黨立委張智倫稱，民防訓練場地第一期整修工程計畫約三．二億元，但未妥適揭露辦理期間及分年經費，經索資逾一個月仍未提供。為落實監督預算之責，提案減列該三．二億元預算。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法