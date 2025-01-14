柯留9大爛帳 蔣多編數十億善後

前台北市長柯文哲卸任後留九大爛帳待現任市長蔣萬安解決，金額高達數十億餘元。（資料照）

2025/01/14 05:30

議員：柯標榜省錢 工程追加預算就暫緩 最後花更多公帑

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲卸任後留九大爛帳待現任市長蔣萬安解決，金額高達數十億餘元，如今還剩第一魚果市場、動物之家、成功市場、環南市場等尚未完工，以及文化部是否支付北流變更設計爭議款項等，其中魚果市場還涉及弊案。國民黨議員秦慧珠、民進黨議員簡舒培表示，柯文哲標榜省錢不亂花，只要工程要追加預算就暫緩進行，導致所需預算、時間暴增，最後花費更多公帑。

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蔣市府：將積極處理 增進市民福祉

台北市府副發言人李政軒回應，市府將積極處理案件，並向議會溝通說明，增進市民福祉；對進入司法程序的案件，勿枉勿縱、依法處理。

柯文哲在台北市第一魚果市場首創「減項發包」，被議員詬病。北檢起訴書日前揭露，二○一九年七月魚果市場首次招標當晚，柯文哲密會威京集團主席沈慶京，恐涉及弊案，部分議員認為不該續蓋三個樓層，台北市議會上週通過附帶決議，若市府評估六至八樓需興建，應承擔政策責任。

台北市成功市場原預定二○二四年完工，卻因規劃設計不彰，施工後才發現有問題，導致增加預算高達四．三二億元，更延長至二○二六年四月完工；柯任內不滿動物之家改建要再追加二．二億元的預算，總預算超過八億元，全案喊卡，拖到接任市長的蔣萬安上任，追加到十四．五八億元，才於去年動工，預計二○二七年完工。

北流因柯市府變更設計，文化部僅同意「以核定預算為限」分攤經費，柯卻自行新增未經核定的預算一．九億元，並要求給付，但文化部不買單，衍生每個月八十萬元利息，蔣萬安擔心利息愈滾愈多，市府去年五月墊付費用，如今與文化部仍喬不攏如何分攤，爛攤遺留至今。至於環南市場則是增加物價調整費，柯卻不增加預算，使得預算再追加一．四五億元。

京華城、北士科、台智光都是棘手爛攤

盤點柯文哲任內施政，除九大爛帳外，還留下京華城、北士科、台智光等爛攤。

京華城因涉及弊案，不法獲得的廿％容積獎勵，蔣市府如何取消是一大難題，若處理不好恐衍生官司糾紛；北士科T17、T18的土地，至今新光人壽尚未開發，導致士林、北投發展停滯，蔣市府被質疑偏袒新壽、放任其擺爛；蔣市府與台智光僅終止有問題的監視器子約，針對議員要求將母約解掉，更是難解的燙手山芋。

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