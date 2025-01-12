京華城案是鍾小平告發 游淑慧調查》法界批黃國昌睜眼說瞎話

民進黨團總召柯建銘批評，民眾黨代理黨主席黃國昌在司法節這天要上街頭，這是天大荒謬的事情、自尋死路。（資料照）

2025/01/12 05:30

〔記者林嘉東、陳政宇／台北報導〕民眾黨代理主席黃國昌昨在「一一一釘孤枝」活動上聲援涉貪起訴的前台北市長柯文哲，表示「今天就是向賴清德這個獨裁威權體制宣戰的時刻」。律師黃帝穎對此受訪說，京華城弊案是國民黨台北市議員鍾小平告發、游淑慧調查，國民黨前副主席郝龍斌揭發，黃國昌卻抨擊民進黨威權、賴清德獨裁，「根本是非不分」、「完全睜眼說瞎話」。

柯建銘批藍白荒謬

立法院民進黨團總召柯建銘也批評，黃國昌在司法節這天上街頭，這是天大荒謬的事情、自尋死路，國民黨和民眾黨距離歷史的焚化爐就剩最後一步路，很快會化作輕煙，從此在台灣政壇消失。

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吳思瑤：傷害司法獨立

立法院民進黨團幹事長吳思瑤則批評，該活動傷害司法獨立、也呈現藍白政治利益交換，而民眾黨代理主席黃國昌挺前主席柯文哲是假的，放眼的是更大的權力競逐。

黃帝穎點出黃國昌論述的三大荒謬之處。他表示，京華城弊案是鍾小平到北檢告發柯文哲，台北市議會京華城容積違失調查小組召集人游淑慧查辦，其中沈慶京與柯文哲在新加坡密會事件，游淑慧也提供檢廉證據，京華城弊案被社會關注，更是郝受訪時點出。簡單來說，整個京華城弊案由國民黨揭發，黃國昌卻一再批評執政黨威權，攻擊賴清德獨裁，極為荒謬。

他說，其次，黃國昌強調柯文哲交保後沒有跟他提到刑事偵查案件，但卻不斷對外放話司法不公，既然柯未向黃國昌提及刑事偵查過程、甚至是喊冤，當事人沒說，黃國昌卻擅自宣稱柯遭到司法迫害，違反社會常情。

黃帝穎並指，黃國昌第三個荒謬在於重提二○○八年他還是中研院學者時，到自由廣場聲援學生，但請黃回想，二○○八年聲援學生的學者、律師、社運人士，有哪些人還站在他身邊？當年與黃國昌並肩作戰的學者、律師、學生全部反對藍白強推擴權法案，黃國昌應該感到羞愧才是。

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