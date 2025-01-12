民眾黨「釘孤枝」抗議司法不公》游淑慧：京華城百億容獎也合法？

國民黨議員游淑慧表示，若民眾黨認為京華城容獎案是政治迫害，是否代表認同柯文哲給京華城的百億容獎是合法的？（記者何玉華攝）

2025/01/12 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金假帳案被羈押禁見，民眾黨號召支持者昨天上街頭抗議司法不公，國民黨中央及立委有多人出席，卻不見台北市議員到場。台北市議會京華城容積違失調查小組召集人、國民黨議員游淑慧質疑，如果民眾黨定調京華城容積獎勵案是政治迫害，是不是代表認同柯文哲給京華城的百億容獎合法？認為京華城案所有被告都要過關？如果這叫便民興利，之前怎麼不見民眾黨聲援宜蘭縣長林姿妙？

游淑慧表示，「釘孤枝」原本是定調挺司法，後來卻變成挺個人；陳佩琪到台上要求「放人」，到底是要放柯文哲，還是連沈慶京、李文宗、應曉薇都要放？活動是要司法正義還是為特定人施壓司法？

請繼續往下閱讀...

游質疑民眾黨 為何不聲援林姿妙

當初告發柯文哲圖利京華城的國民黨台北市議員鍾小平指出，京華城在北市的松山區，對於柯違法送上百億容積，輿論沸騰，全台民調認為柯貪污比例最高的是台北市，因「距離是美感」，台北市太近了，議員都認為柯做得不好，又涉貪污，出席是冒險。

藍議員無人到 鍾小平：去有風險

鍾小平也說，柯文哲圖利京華城案是他揭發的，他不會去聲援柯；黨主席朱立倫的做法是取法乎中，本人不去，派副秘書長、發言人去，國民黨立委去數十位，應該都是基於「藍白合」考量，但現場是黃國昌主導的聲援柯文哲，去有風險，福禍相倚。

鍾小平認為，市議員是多席次的選舉，立委是單一席次，需要民眾黨的票，國民黨才能贏民進黨，是有選票的考量。國民黨的支持者有些人同情柯文哲，這些會變成柯文哲的養分。

民進黨台北市議員陳怡君批評黃國昌身為法學博士，不用專業的法律角度來說服司法，反而情緒勒索、操弄民粹，用語焉不詳的邏輯，鼓動小草上街頭、意圖製造肢體衝突，簡直是精神錯亂、丟盡法律人的臉。

陳怡君說，黃國昌忘了當初是國民黨議員告發京華城案，市議會調查小組也是跨黨派議員參與，現在推說是民進黨追殺柯文哲，把舉發柯文哲的國民黨拉來站一起，相當荒謬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法