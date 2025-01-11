62：51藍白黨團封殺 憲訴法覆議未過 民進黨團將釋憲

行政院提憲訴法覆議案，國民黨團、民眾黨團以62票對51票封殺。（記者塗建榮攝）

2025/01/11 05:30

〔記者謝君臨、鍾麗華、蘇永耀／台北報導〕立法院院會昨處理行政院所提「憲法訴訟法覆議案」，國民黨團、民眾黨團先聯手表決通過不邀行政院長列席說明，再以六十二票對五十一票，否決覆議案。民進黨團幹事長吳思瑤會後表示，黨團已準備好聲請釋憲及暫時處分的相關文件，將即刻送出，啟動所有憲法救濟程序。

憲訴法修正 影響人民權益甚巨

行政院長卓榮泰在臉書表示，「封殺覆議，封殺不了民意，我會再接再厲」。總統府指出，總統會在收到咨文後，在合法合憲前提下，審慎評估所有可能救濟手段，守護民主自由憲政體制。

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立法院上月廿日三讀通過由藍白陣營所主導的憲訴法修正案，明定大法官未達十五人時，總統應於二個月內補足提名。另外，參與評議的大法官不得少於十人，且違憲判決至少要有九人同意。行政院認為修法影響人民權益甚巨，二日經總統核可移請立院覆議，藍白兩黨團堅持不邀行政院長列席說明，朝野昨上演表決戰。

綠營：啟動所有憲法救濟程序

全體一一三位立委均出席覆議案領、投票，投票單上有兩個欄位，一是「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，包括正副院長韓國瑜、江啟臣在內的國民黨團五十二席、無黨籍立委陳超明、高金素梅二席、民眾黨團總召黃國昌等八席，共六十二席，均投下反對覆議案；民進黨團五十一席則全數投給另一欄「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」。

吳思瑤表示，將在憲法授權範圍內窮盡一切努力，挽救憲法、挽救憲政精神、捍衛民主秩序。

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