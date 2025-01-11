司法節前遇上憲訴法覆議》司院代院長：修法影響憲法法庭運作

司法院代理院長謝銘洋昨在司法院學術研討會指出，逾8成2的民眾認同國民法官制使台灣變得更好，因此，司法院計劃從明年（2026年）元旦起，將增加「所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪」案件列入國民法官審判類型。（記者楊國文攝）

2025/01/11 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕在藍白立委主導下，立法院強行三讀通過憲法訴訟法修正案，行政院提出覆議案，昨天經立法院表決未過，司法院代理院長謝銘洋昨在司法節學術研討會公開表示，目前司法面臨許多挑戰，並直指憲法訴訟法修法對憲法法庭的運作造成的問題，憂心忡忡。

立法院去年十二月廿日在爭議聲中，三讀通過國民黨立委翁曉玲等人提案的憲法訴訟法修正案，明訂憲法法庭作成判決及暫時處分，「應」經大法官現有總額十人（含）以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於九人等規定。

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修法結果，引起法界質疑，目前僅有八位大法官，且七位大法官被提名人遭立院封殺未通過人事同意權，恐將造成憲法法庭癱瘓。

謝銘洋昨天於司法節前夕的慶祝活動上，直指目前司法面臨許多挑戰，受到社會大眾的關注，並直指憲法訴訟法修法對憲法法庭的運作造成的問題。

謝銘洋不是首次表示類似看法；謝曾在去年十二月大法官研討會表示，當前憲法法庭面臨的挑戰，如立法院對大法官同意權的行使，其延宕的結果不僅造成司法院人事正常運作的妨礙，更直接影響包括人民在內的及時獲得釋憲權利保障的機會，在立法院的憲法訴訟法修正案，將對我國憲政體制帶來不小的影響，盼審慎為之。

謝銘洋昨也指出，近年來由於打詐、保單強制執行，造成案件量暴增的問題，全國各地院二○二三年的新收案件總數達三百六十四萬多件，比前一年多廿七萬件，而去年新收案件總數，更是達到三百九十二萬多件，這些暴增的案件量，幾乎快壓垮了法官、書記官等司法同仁。

明年起增列國民法官審判類型

針對前年元旦起實施國民法官制情形，謝銘洋表示，前年實施國民法官案件共一百零八件，去年已增加至一百六十五件，增幅逾五成，據調查，逾八成二的民眾認同國民法官制使台灣變得更好，因此，司法院計畫從明年一月起，將增加「所犯最輕本刑為十年以上有期徒刑之罪」案件列入國民法官審判類型。

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