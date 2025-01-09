復康聯盟黨危及國安 內政部聲請解散

復康聯盟黨主席屈宏義。（翻攝自YOUTUBE）。

2025/01/09 05:30

顧立雄嚴厲譴責被吸收退役軍人 指對國家應負忠誠義務

〔記者李文馨、黃靖媗、陳鈺馥／台北報導〕復康聯盟黨主席屈宏義及幹部被查獲長期收受中國金援，發展組織充當中共內應，吸收多名有軍職背景人員，秘密組織狙擊隊，並勘查軍事據點及美國在台協會等圖資，將其列為攻擊目標，更密謀引十萬解放軍入台。內政部昨指出，相關行為構成危害國家安全及自由民主憲政秩序，將依憲法增修條文及政黨法向憲法法庭聲請解散。

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國防部長顧立雄昨受訪表示，退役、備役軍人也應對國家負忠誠義務，他嚴厲譴責被吸收的退役軍人。

內政部說明，憲法增修條文第五條第五項規定，政黨的目的或其行為，危害中華民國的存在或自由民主的憲政秩序者為違憲。「政黨法」第廿六條規定，政黨有憲法增修條文第五條第五項的情事應予解散者，由主管機關檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭審理之。據媒體報導，屈宏義因違反國安法，經法院裁定羈押；戴姓副主席、黃姓中央常務執行委員、廖姓中央執行委員亦共同涉案，政黨已有危害中華民國的存在或自由民主的憲政秩序的情形。

內政部表示，屈宏義為我退役軍官，然其結合在軍中的訓練與人際網絡，收受中國金援、吸收具軍職背景人員發展組織並充當內應，甚至謀劃組織武裝單位，意圖攻擊我軍事據點及外國駐處，此類以國家培育的專長技能破壞國家安定的行為，惡行重大，應予嚴懲。

內政部重申，屈宏義透過政黨從事前述不法情事，不僅對自由民主憲政秩序造成威脅，亦已違反憲法與政黨法所欲保障的政黨發展權利，內政部將依政黨法聲請政黨違憲解散。

陸委會︰有系統性發展組織 危害甚鉅

陸委會也表示，本案顯示該黨有系統性、組織性的為中共在台發展組織，破壞我國國安及社會安全甚鉅，建議主管機關內政部依法查處，聲請解散該黨。

陸委會指出，絕大多數國軍弟兄都是堅決捍衛國家安全、燃燒自己保衛國人安危的英雄，政府呼籲少數人士不要受中共利誘貪圖小利，做出違背忠誠誓言、危害家園，令人親痛仇快的行為。

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