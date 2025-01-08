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    林姿妙停職後首次縣務會議 6官員遭判刑 林茂盛：收到判決後調整

    宜縣府行之有年於每週二召集局處首長開縣務會議，今年首場由代理縣長林茂盛主持。（記者王峻祺攝）

    宜縣府行之有年於每週二召集局處首長開縣務會議，今年首場由代理縣長林茂盛主持。（記者王峻祺攝）

    2025/01/08 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪遭停職，另有六名縣府官員也被判刑，接任代理縣長的副縣長林茂盛，昨主持新年首場縣務會議，責成各局處落實行政效率，以符合民眾期待。針對外界關注的人事案調動，必須收到判決書後再做通盤調整。

    宜蘭縣府每週二召開縣務會議，召集局處首長開會，去年十二月卅一日上午林姿妙主持縣務會議後，下午因涉貪案一審遭重判十二年六月，內政部隨即發布停職令，林茂盛接任代理縣長後，隔天主持宜蘭縣元旦升旗典禮。

    昨天縣務會議議程包括，縣內機關榮獲低碳永續家園、公共工程金質獎及健康城市等殊榮獻獎，並由水利資源處進行污水下水道建設與展望專案報告，林茂盛首度以代理縣長身分主持。

    林茂盛說，感謝今年縣府預算經縣議會審議通過，期許各局處應依據擬定計畫逐一執行，落實並提高行政效率，符合民眾的需求，針對涉及官司官員等人事調動案，林茂盛受訪時說，尚未收到宜蘭地院判決書，要等收到判決書後，才會進行職務通盤調整，現階段持續努力做好縣政工作，爭取縣民肯定。

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