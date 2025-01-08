焦點評論》罷免打假球

國民黨立委賴士葆揚言罷免民進黨38席區域立委。（資料照）

2025/01/08 05:30

記者鄒景雯／特稿

國民黨團昨天舉行黨團大會，資深立委賴士葆會後揚言，將要全面開戰，罷免民進黨三十八席區域立委。此舉，據稱是要反制民進黨總召柯建銘日前宣稱要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及四十一席國民黨區域立委所致。其實，罷免是典型的「打假球」，與「全面開戰」的關係實在不大。尤其在藍白不久前才聯手提高罷免門檻之後。

按照國民黨與民眾黨合作完成三讀的選罷法修正，新法規定罷免案提議人及連署人應附國民身分證正、反面影本。若影本記載資料不明或影印不清晰，導致不能辨認提議人及連署人姓名、出生年月日、戶籍地址或國民身分證統一編號者，這筆資料應予刪除。不僅條件更加嚴格，提供身分證影本也有不法蒐集個資與民眾個資外洩的風險，足令若干人疑慮卻步，已經引發公民團體對限縮直接民權的強烈反彈。何況，國民黨一度還主張罷免票要比得票多才算通過，準備把罷免一舉打殘。

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在勞師動眾、大打一架，增加罷免的麻煩、削弱罷免的火力之後，國民黨如今拿起罷免示意要做為「反擊」民進黨的武器，只有兩種效果，既嚇不倒民進黨，同時也藐視支持者是笨蛋，實在是損己利人，此乃「打假球」之謂也。國民黨也許會反問民進黨柯總召不也是打假球？一來民進黨立委並沒有推動選罷法修正，這叫逆風而行，二來柯建銘若打假球，國民黨在怕什麼？何必還要反制？

國民黨如果真具備「全面開戰」的氣魄，應該提出不信任案，啟動國會提前全面改選才對。這麼做的好處是，一舉讓民進黨五十一席立委全部重新來過，何止區域而已；同時可以兌現他們信誓旦旦擁有「六成」的民意支持，進一步擴大立法院的陣容，也厚植未來衝突的武力。尤其在程序上，罷免成立的要件繁文縟節，罷免成功的難度亦高，反之對閣揆的不信任案只要國會二分之一通過，總統得在十日後，宣告解散立法院，並在六十日內舉行立委選舉，可以說是迅速完事，搞不好國民黨一黨過半，此後不必再在意民眾黨愛跟不跟，國民黨何樂不為？

然而，國民黨為何執意以罷免打假球，也不敢以不信任案來全面開戰？合理的懷疑是：國民黨立委二月一日才上任，「能撈就撈，能混就混」的四年甜頭怎可自己放棄；其次，所謂六成民意支持是吹口哨壯膽，其實四周黑暗得很，因此不敢接受民意的洗禮；第三則是國民黨結合民眾黨的反動復辟大計才剛起步而已。

一月七日三讀通過的警察人員退休條例修正，把退休時五二五俸額的基層警察，月退休金提高到近七萬五千元，不但超越常次以下公務員，也超過大學教授以下所有教師，全民則將共同負擔因此增生的一七○○億元，年金替代率改革因此破功，年金破產鐘又開始啟動，世代正義甚至棄若敝屣。而相信國民黨後面還有好幾步準備要繼續強行踏出。這個時候，國家發展與國民福祉已經成為肉票，他們怎麼可能同意讓人民作主，可以再用選票來說三道四，重整當前的秩序？

藍白兩黨的鬥爭模式，發展到今天已經是戰略清晰，那就是未來不論誰執政，都將無法收拾他們所創造的爛攤子，如果我們不能迫使這些政客務必盡早打真球的話。

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