民眾黨111上街頭 司法院：盼給法官純淨空間

民眾黨代理黨主席黃國昌（中）昨率黨籍立委到司法院前召開記者會，並遞函邀請代理院長謝銘洋十一日司法節一起上街，聆聽人民心聲。（記者王藝菘攝）

2025/01/08 05:30

黃國昌批綠色黨國毀司法獨立 邀代理院長謝銘洋參加

〔記者楊國文、施曉光／台北報導〕前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金假帳案被起訴，並收押禁見，民眾黨主張司法不公，將於一月十一日司法節舉行「釘孤枝」活動，代理黨主席黃國昌和黨籍立委昨到司法院遞邀請函，邀請代理院長謝銘洋參加。司法院表示，獨立審判為法官天職，建請各界給法官純淨審判空間。

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司法院：依據法律獨立審判 法官天職

黃國昌率民眾黨立委昨到司法院舉行「綠色威權．司法不公」記者會，黃批評綠色黨國體制摧毀司法獨立，呼籲民眾一月十一日在自由廣場站出來，並邀請司法院代理院長謝銘洋參加，由刑事廳長李釱任代表收下邀請函。

黃國昌強調，不管是否支持柯文哲，呼籲有共同理想、理念的台灣人站出來，把屬於人民的司法獨立要回來。黃說，當天是司法節，司法院代理院長謝銘洋做為台灣司法的大家長，沒有權利躲在辦公室、冷氣房，和司法權貴慶祝司法節，應站出來，聆聽人民的心聲。

司法院回應指出，依據法律獨立審判是法官的天職，也是司法院極力捍衛的價值，司法院籲請各界共同維護法官純淨的審判空間。

國民黨：聲援民眾黨 但沒要動員參加

民眾黨這項抗議活動獲得國民黨主席朱立倫呼應，但近日傳出朱立倫改變想法，將不參加十一日活動，對此，黨內人士昨說明，朱立倫只是「聲援」該活動，原本就沒說要親自參加或「動員」黨公職參加，黨中央基調迄今沒有變化，就是「鼓勵」黨員參加並「聲援」民眾黨而已。

朱立倫三日在臉書發文：「聲援在野力量司法節上街抗議，我是台灣人，我反對綠色威權！」朱系子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤四日宣稱，朱立倫的「呼告」就等於鼓勵所有國民黨籍立委、縣市議員與支持者參與民眾黨活動。

黨內人士指出，凌濤的說法沒有問題，就是「鼓勵」大家參加，黨部也沒有要特別動員，凌濤的說法在某種程度上，就是「開綠燈」，黨中央鼓勵大家參加，屬個人行為，不代表黨部。

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