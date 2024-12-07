前參議員帕度 川普任命駐中大使

美國準總統川普五日任命前喬治亞州聯邦參議員帕度（David Perdue）出任駐中國大使。帕度曾在二○一八年訪問台灣，也在多項法案中力挺台美安全合作及台灣國際參與。（美聯社檔案照）

2024/12/07 05:30

曾訪台見蔡英文 力挺台美安全合作

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國準總統川普五日任命前喬治亞州聯邦參議員帕度出任駐中國大使，稱讚縱橫商場四十年的帕度，將在實現區域和平策略及美中領袖工作關係上舉足輕重。帕度由商轉政後極為關切美國軍力，尤其聚焦中國軍事擴張及美國海上實力，並曾在二○一八年訪問台灣，在多項法案中力挺台美安全合作及台灣國際參與。

帕度：捍衛美國在中利益

川普表示，帕度是「財星雜誌」五百大企業執行長，職涯大部分時間在亞洲及中國工作，將成為合適的駐中大使。帕度曾是參院軍事及外交委員會成員，並擔任「海權小組委員會」主席，是唯一在兩個委員會都待過的共和黨人，將帶來寶貴專業知識，協助擘劃美中關係。川普特別讚揚帕度是「忠實支持者與朋友」，「他將在實現我維護區域和平的策略，以及與中國領袖維持富有成效的工作關係上發揮重要作用」。

請繼續往下閱讀...

二○一五至二一年擔任聯邦參議員的帕度表示，「我曾兩次在亞洲生活，了解這個責任的重大，期待執行川普總統的策略，讓世界再次安全，並捍衛美國在中國的利益」。彭博指出，帕度曾在星、港等地工作，協助美企在亞洲尋找廉價勞動力，川普派他駐中是向北京遞出橄欖枝。

然而，美聯社報導，帕度曾被中國智庫貼上「反中」標籤。帕度二○一八年與其他共和黨參議員訪中後，集體投書媒體呼籲制定長期計畫，以因應中國日益擴大的地緣政治影響力。他翌年又表示，美國陸、海、空軍規模縮小，卻面臨來自中國、北韓、俄羅斯和伊朗的複雜威脅，而一支強大的海軍艦隊對全球嚇阻、力量投射及支持美國盟友至關重要。

帕度今年九月再度投書媒體，指中國正發動涵蓋經濟、科技、軍事和文化等領域的「超限戰」，目的是取代美國成為全球霸權。他建議美對中實施科技出口限制、加強與盟國的軍事合作，並提升自身技術創新能力，以長期抗戰。

帕度對台灣立場十分友善，曾在二○一八年六月訪台，就區域安全、兩岸情勢等議題與時任總統蔡英文交換看法。他強調，美國一直感謝台灣對美國的支持，以及在區域扮演的領導角色，非常希望能在各方面提供台灣更多協助。

帕度曾在參院軍委會審議「二○一九年國防授權法案」時投票支持，內容包含多項友台條文，也曾在一五年連署支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織（Interpol）的法案，一七年五月連署參院致時任美國衛生部長普萊斯的信函，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法