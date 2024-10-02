山陀兒來襲》民進黨團批藍白 擋234億颱風治水預算

立院程序委員會昨開會，民進黨團舉手板，要求藍白不要擋防災救命錢。（記者塗建榮攝）

2024/10/02 05:30

總預算案 院會四日處理

〔記者謝君臨、劉宛琳、林哲遠／台北報導〕立法院民進黨團昨於程序委員會提議增列明年度中央政府總預算案，盼列入四日院會議程，力拚付委審查。不料，民眾黨立委林國成卻建請將該案及民進黨立委沈伯洋等人所提立委赴中納管的國安修法「暫緩列案」，朝野立委在會中一度唇槍舌劍，最終會議主席、國民黨立委吳宗憲裁示全案送交四日院會處理。

藍、白立委於九月廿日立院開議日，將總預算案退回程序委員會，而後再於九月廿四日程委會破天荒表決通過將總預算案「暫緩列案」。行政院長卓榮泰九月廿七日親邀立法院長韓國瑜「咖啡會」共商解決之道，兩人更共同具名邀請朝野三黨團幹部於四日晚間餐敘，盼讓總預算案順利付委審查。

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民進黨團昨舉行記者會，指控藍、白聯手擋下總預算案，其中攸關救災、防災的全台治水預算至少兩百卅四億元，這些預算無法被審查、執行，呼籲藍、白政治工作者念茲在茲的應當是人民福祉、台灣安全，期待獲正向回應。

接著，民進黨團於程委會提議增列由沈伯洋等人所提出的「台灣地區與大陸地區人民關係條例第九條及第九十一條條文修正草案」及明年度總預算案。但林國成卻建請將上述議案均「暫緩列案」，並未說明理由。

對此，民進黨立委莊瑞雄表示，他知道民眾黨（因黨主席柯文哲涉司法案件）現在低氣壓，但用這種方式非常不足取。若認為總預算不合理，應該在委員會好好審議，而非洩恨，連颱風治水預算也擋，這比刪減預算還要可惡。

此時，國民黨立委則在台下喊聲：「沒有擋（總預算案），是要求退回重編。」朝野立委一度激烈互嗆，在吳宗憲主持會議秩序後，輪到沈伯洋上台發言。他說，民眾黨要提出擋的理由是什麼，若對內容不滿，應到委員會審查，程委會不是表達政治立場、玩弄是非的地方，不要再擋國安相關法案及預算。

國民黨團︰已釋出善意

最終，吳宗憲表示，由於朝野就議程無法達成共識，全案送交四日院會處理，會中並未表決。國民黨團書記長林思銘會後表示，並沒有擋總預算案，本次議程沒有表決，而是到院會處理，已釋出善意，就看這幾天，行政院是否有回應在野黨的要求。國民黨立委王鴻薇則說，如果行政院沒有針對「原住民禁伐補償條例」、健保點值、公糧收購提出合理的說明和檢討，以及如何重編預算和改善，國民黨團仍會持續退回預算。

針對在野黨團訴求的「原住民禁伐補償條例」預算編列問題，行政院長卓榮泰昨答詢強調，如果一個提案或一個法律就可以增加一些預算，那以後沒辦法編預算了，預算會膨脹到無法控制。

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