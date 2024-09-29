北市府19提案改工期、增預算 議員轟未先說明

議員批評文化局有4案，包括公共藝術優化、北門及舊市府大樓修復工程、台北音樂廳管風琴訂製皆要增加預算。圖為北門進行修復工程。 （文化局提供）

2024/09/29 05:30

財政局動物園共構工程增6.2億 都發局7社宅增修工程費 北市府被批預算失控

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會將在十月二日開議，國民黨台北市議員秦慧珠發現，市府提案竟高達十九項調整工期或增加預算，如財政局「動物園生態主題園區與捷運地下街共構工程」增加工程費六．二億、體育局「台北馬拉松標籤認證」增加八八三萬元，質疑市府預算失控暴增，恐涉及編列不實；民進黨台北市議員簡舒培則批評，未事先向議會說明，根本不尊重議會。

請繼續往下閱讀...

主計處︰各機關循程序修正總經費

台北市主計處回應，部分工程、計畫於執行過程中，因營建物價指數上漲或實際狀況與原規劃不同等因素，經權責機關評估，確實需增加預算，由各機關循年度預算程序修正總經費，並依本市預算執行要點等相關規定，後續將待市議會審議通過後再執行。

秦慧珠表示，十九項提案內，都發局竟有七個社宅要增修工程費；捷運局有三個工程計劃要展延、變更契約、調整經費；連文化局也有四案，包括公共藝術優化、北門及舊市府大樓修復工程、台北音樂廳管風琴訂製皆要增加預算；財政局的「動物園生態主題園區與捷運地下街共構工程」更直接提出要增加工程費六億二六○一萬。

秦慧珠︰馬拉松標籤認證 調整幅度75％

秦慧珠接著指出，體育局「二○二四台北馬拉松標籤認證」預算，從原列一一八○萬，再增加八八三萬七千元，達二○六三萬七千元，調整幅度高達七十五％；十九項增加預算案，以市府提案方式送大會，完全沒事先向議會各黨團及議員說明，非常草率也有「強迫議會接受」的嫌疑。

秦慧珠質疑，市府所給的資料除上述兩提案有給增加預算的金額，其餘案子皆未說明增加多少預算，甚至也沒交代為何調整政策、展延工期，且除十九案外，該草率又匆促的以個別提案向大會提出，她也呼籲議會大會應暫擱這十九項提案，待市府整體做政策及預算說明後再議。

簡舒培︰規劃出問題 預算編列有瑕疵

簡舒培批評，市府還沒進一步向議會報告就提案，完全不尊重議會，正常程序應向議會報告完才送，如今一張紙送來，就想議會買單，且工期、預算當初都是市府所編，調整代表當時在規劃時出現問題、預算編列有瑕疵，也是強迫議會為了市政發展必須通過，市府應說明清楚、並非一張紙就想便宜了事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法