928不只是教師節！賴清德：還有一個團體誕生 答對頒總統獎

總統賴清德今日出席在台北圓山飯店舉行的「台灣護理學會110週年慶祝大會」。（記者陳逸寬攝）

2024/09/28 14:19

〔記者邱芷柔／台北報導〕總統賴清德今（28日）出席在台北圓山飯店舉行的「台灣護理學會110週年慶祝大會」，致詞時除祝福護理學會生日快樂，也向全國教師獻上祝福，他也問與會者是否知道9月28日也是一個團體的誕生日「知道的話，我頒給總統獎！」

賴清德致詞時提到，今年國際護師節主題是「有護理師才有未來，護理創造經濟實力」，每位護理師對醫療及社會發展，都扮演重要角色，他要感謝護理師們的付出，提供患者最好支持與照顧，尤其是在疫情期間，協助台灣社會度過挑戰。未來政府將持續投資護理，確保護理人員的安全與權益，期待台灣護理學會繼續帶領護理業進步發展，走向世界。

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除了祝福護理學會生日快樂，他也提到今天9月28日也是另外一個重要的節日，大家都知道是「教師節」，沒有護理師的貢獻，人民的健康就難周全，特別感謝護理師，而沒有教師的教導，護理師就沒有辦法得到專業的知識，所以他今天「借花獻佛」藉此重要場合，代表全國人民感謝全國教師，教師節快樂。

賴清德話鋒一轉，「今天9月28日，也是一個團體誕生的日子。有沒有人知道？知道的我頒給總統獎！」結果台下有民眾答對，賴清德說，今天也是民進黨的生日，民進黨還有很多要學習改進的地方，不過在1986年9月28日就在圓山飯店創立了民進黨。

賴清德說，護理人員為人民健康努力，教師為了傳道、授業、解惑努力，而民進黨則為了台灣的主權，民主自由人權的奮鬥而努力。他也勉勵大家一起努力，在各自的崗位上，用最大的力量，讓社會進步、讓國家進步也讓人民幸福。

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