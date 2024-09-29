總預算案僵局》卓韓作東 邀朝野黨團三長週五餐敘

行政院長卓榮泰（中）由交通部長陳世凱（左）陪同到花蓮視察台八線中橫公路福德祠路段邊坡修復狀況，當著國民黨立院總照傅崐萁面前，卓表達對韓國瑜邀約三黨吃和解飯「非常歡迎也很期待」。（記者花孟璟攝）

2024/09/29 05:30

〔記者劉宛琳、李文馨、陳政宇、花孟璟、黃子暘／綜合報導〕立法院國民黨團及民眾黨團聯手杯葛明年度中央政府總預算案，迄今無法付委審查，行政院長卓榮泰廿七日赴立院備詢前，與立法院長韓國瑜「咖啡會」時，主動提出餐敘想法，韓也回應「正有此意」，兩人皆有共識要為總預算付委審查努力，並共同具名邀請朝野黨團餐敘，卓也特別請託韓邀請在野黨團幹部，盼促成各黨黨鞭一起對話，時間預定十月四日晚上，地點由行政院安排。

卓榮泰昨上午到花蓮視察台八線福德祠災害路段，對此受訪時，當著陪同會勘的國民黨立院總召傅崐萁表示，政府願意善盡各種方法，他也認為，立法院朝野黨團合作是國會最好的結果，立法、行政兩院合作更是國家必要的結果，所以他很歡迎三黨可以共同合作，期待能夠有正向的發展。

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卓說，韓院長非常的苦心，代表立法、行政兩院互動有很好的發展。對於三黨和解吃飯「我很樂意，我很歡迎，我也很期待」！

傅崐萁也表態「原則上國民黨會出席」。他指出，昨天接到韓院長的邀約，國會與行政系統的合作能夠全面展開，這是全民之福，但國會代表全國百分之百的民意，也希望行政院能夠多所支持，給予適度的尊重，彼此互相了解民意和立場。這會期大家還在磨合，未來希望都很順暢，攜手一起加油。

民眾黨團總召黃國昌昨到新北市板橋區參加「為司法公義站出來」座談會時表示，辦公室已收到韓國瑜聯繫邀請，經徵求黨團全體成員同意後，他昨日早上已回覆韓國瑜，民眾黨團三長將會赴會。

黃國昌說，有任何機會可以面對面溝通、表達對於行政院違法濫權、不照法律編列總預算的想法，民眾黨團都樂觀其成。他也公開呼籲卓榮泰「知錯能改，善莫大焉」，之前沒按法律編列總預算，若要解決這個僵局很簡單，就請重新將總預算編好編滿。

民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪說，餐敘由行政院長、立法院長具名邀請，民進黨團三長都會出席。

綠籲速讓總預算案付委

民進黨團總召柯建銘則認為，黨團早已行文給韓國瑜，盼召集朝野協商處理總預算案審查，但韓整整一週皆無回應、失職在先，直到卓主動提議吃飯給台階下。既然搭成橋梁就該解決問題，讓總預算案付委，朝野良性競爭贏得民心，方為正常政治運作，不應讓立法院「膠著式空轉」。

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