京華城案》檢約談名單 多人被爆密集各捐30萬給民眾黨

曾任柯文哲市長室主任、競選總部財務長李文宗聲押獲准。（資料照）

2024/09/29 05:30

〔記者林嘉東、楊國文、張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，前天約談前台北市長柯文哲的大帳房李文宗、威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎等十名被告、六名證人。網紅「四叉貓」昨爆料，檢方此波約談名單中，多人於二○二○年三月廿四至廿六日，短短三天內各自密集捐贈卅萬政治獻金給民眾黨，共捐出二一○萬元。

檢廉約談十名被告後，除了聲押禁見李文宗、朱亞虎獲准，北檢另諭令京華城監察人張志澄兩百五十萬元交保，威京集團總管理處法務經理陳俊源一百五十萬元交保。

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沈春池文教基金會前秘書長童中白、前京華租賃公司負責人洪秀鳳、監察人范雅琪、陳秀桃、劉芷安、財務人員黃淑雯等六人，均獲無保請回。柯市長時期長期擔任柯隨扈的陳文鐘、行程秘書黃心緗、前秘書黃婕穎等六名證人均請回。

四叉貓貼文指出，比對這批約談名單發現，二○二○年三月廿四至廿六日間，童中白、陳俊源、黃淑雯、劉芷安等四人，各一次捐了卅萬元政治獻金給民眾黨。洪秀鳳、張志澄分三次各捐十萬元、共卅萬元，陳秀桃捐了兩次十萬元、兩次五萬元，總數也是每人每年的政捐上限卅萬元，七人在三天內共捐出二一○萬元；隨扈陳文鐘也曾於二○一九年底，捐卅萬元給民眾黨。

李文宗朱亞虎 列重點調查

童中白無保請回 引發關注

第二波偵辦對象中，檢廉單位經交叉勾稽、比對京華城案、政治獻金案的相關帳證和可疑金流情形，行動鎖定李文宗、朱亞虎為重點調查對象。而同列被告的老牌主播童中白，雖然獲無保請回，仍引發外界關注。

據了解，童中白因擔任沈慶京父親成立的「沈春池文教基金會」秘書長一職，被檢廉懷疑和京華城案有關，不排除是沈慶京的洗錢管道之一，檢方將她列為被告約談到案，基金會也遭搜索，檢方欲查明該基金會和沈慶京、柯文哲的金流關係。童中白應訊時否認不法。

特別的是，台北市議員應曉薇也曾擔任沈春池文教基金會秘書長，如今應曉薇已被收押禁見。

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