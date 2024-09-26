終止台34項農產品零關稅 中方拒WTO協商

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，兩岸協商的基礎是九二共識，不是WTO框架與規範。 （翻攝直播）

2024/09/26 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國自九月廿五日起取消台灣卅四項農產品零關稅，對於陸委會日前呼籲兩岸應透過WTO機制來談，國台辦發言人朱鳳蓮昨反嗆，兩岸協商基礎是九二共識，不是WTO框架與規範。陸委會回應，應透過WTO或既有協議等機制，在不設任何政治前提下，由雙方主管部門務實溝通解決。

國台辦稱 兩岸協商基礎是九二共識

朱鳳蓮於國台辦例行記者會聲稱，「民進黨當局」企圖通過世界貿易組織相關機制來商談有關問題，完全是圖謀將台灣問題國際化，包藏台獨禍心。朱說，兩岸協商的基礎是「九二共識」，不是世界貿易組織（WTO）框架與規範。中方之前對台灣卅四項農產品進口實行零關稅，是基於踐行「兩岸一家親」理念，推動兩岸貿易正常化推出的措施，但「民進黨當局」頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，阻礙兩岸交流合作，單方面限制中國一千多項農產品輸入台灣，這是問題癥結所在。

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陸委會籲 不設政治前提務實溝通

陸委會則質疑，中方停止對台灣卅四項農產品零關稅，是基於政治理由，顯然是將貿易當成武器，把優惠措施當成脅迫工具。政府一再提醒不能依賴所謂中共「善意」，事實證明，中共所有「善意」都有政治目的、都可以隨時取消。

陸委會指出，中方曾於去年四月透過WTO管道通知我方貿易壁壘調查案，是不爭的事實。陸委會呼籲中方，兩岸貿易相關問題，應透過WTO或既有協議等機制，在不設任何政治前提下，由雙方主管部門務實溝通解決。

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