賴清德：立院2758聲明 應與國際同盟同步

民進黨主席暨總統賴清德昨主持民進黨中常會時表示，期待立法院長韓國瑜帶領的國會，後續朝野協商二七五八號共同聲明時，應該朝野團結，凝聚力量為台灣發聲。（資料照）

2024/09/26 05:30

期待韓國瑜團結朝野政黨、凝聚力量 為台發聲

〔記者陳昀、劉宛琳／台北報導〕立法院朝野三黨團二十日各提出聯合國二七五八號決議提案，三案均逕付二讀並交由黨團協商。民進黨主席暨總統賴清德昨主持民進黨中常會時表示，若我國國會提出的共同聲明，與國際同盟不一樣，是非常嚴重的事情，期待立法院長韓國瑜帶領的國會，後續朝野協商時，應該朝野團結、凝聚力量為台灣發聲。

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若協商結果不一樣 「非常嚴重事情」

韓國瑜辦公室對此表示沒有回應。據了解，由於此議題尚未進行朝野協商，立法院為合議制，韓國瑜尊重各黨團意見。

民進黨中常會昨邀請歷史作家李文成，以「台灣應該如何呼應二七五八─從歷史來釐清」為題專案報告。據轉述，賴清德聽取報告後說，最近美國副國務卿坎貝爾、美國前駐聯合國大使海莉、共和黨籍眾議員巴爾等重要人士公開指出，中國以聯大二七五八號決議為工具損及台灣地位；澳洲、荷蘭國會、義大利外委會也相繼通過挺台議案，大力為台灣爭取參與國際組織空間，更符合該決議「不涉台」的主張。

同盟共識不涉台 台灣難得歷史機遇

賴清德指出，二七五八號決議寫得很清楚，僅處理蔣介石政府或中共誰能代表中國，未涉及任何台灣的地位，也沒有縮限台灣參與國際的角色，這是世界民主同盟的高度共識，也是台灣在歷史上難得的機遇；我方外交部及友邦正在聯合國大會努力，向國際說明台灣二三五○萬人期盼平等參與聯合國體系的強大民意。

賴清德提到，立法院民進黨團上週提出「二七五八號決議不涉台」共同聲明的臨時動議，完整呼應聯合國憲章的「普遍性原則」及「公民與政治權利國際公約」精神，也符合印太戰略目標，維持區域的安全與和平；而國民黨團、民眾黨團也有提出共同聲明提案，皆等待朝野協商，期待韓國瑜院長帶領的國會，未來朝野政黨協商時，應該朝野團結，凝聚力量為台灣發聲。

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