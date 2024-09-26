總預算案被擋》賴下軍令：黨團全員全勤 服從指揮

民進黨主席暨總統賴清德昨天下午在中常會下達3項團結指令，院會、委員會等，所有成員都要全勤。（資料照）

2024/09/26 05:30

〔記者陳昀、林欣漢、陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團前天在程序委員會聯手「封殺」明年度中央政府總預算案，無法排入付委議程；據轉述，民進黨主席暨總統賴清德昨為此在中常會下達三點軍令，首先，黨團會議全員到場、全程參加；第二，院會、委員會、程序委員會等，所有成員都要全勤；第三，全面服從黨團指揮，貫徹團結精神。

朱：審查預算是立委天職

對於藍、白黨團聯手將總預算案暫緩列案。國民黨主席朱立倫昨主持中常會時指出，審查預算是民眾給立委的天職，行政院應就立委的指教來補救、修正，才是民主的正軌。

請繼續往下閱讀...

朱表示，立委有權砍預算、刪預算、凍預算，這些都是合法的權利，難道立法院要變成立法局，只是護航、包庇預算及沒有意見？何況上會期通過的法律，例如禁伐補償，包括民進黨立委陳瑩、伍麗華都投贊成票，事後也沒有提出任何覆議或違憲的主張，那就要遵守法律的規定。

據轉述，民進黨團總召柯建銘在中常會提及，中央政府總預算案是關鍵，不可能不審查，在野黨挑戰執政黨天經地義，希望雙方「鬥而不破」，國家才能繼續往前走，他強調，團結是最重要的根本，呼籲民進黨團持續團結，在後續會期會嚴肅面對。賴清德聞言，隨即下達全體立委全程出席貫徹團結等三點軍令。

行政院長卓榮泰昨晚宴請立法院內政、教文、交通、司法委員會民進黨籍立委，相關部會首長亦出席。民進黨團幹事長吳思瑤轉述，卓揆席間坦言，總預算案被惡意阻擋後，許多新增項目及新興計畫付之一炬、黯淡無光，必須花更大力氣進行朝野溝通、社會對話。

卓揆：部會首長應強化與在野黨立委溝通

吳提到，卓揆以原住民禁伐補償金預算為例說明，任何法案都需要符合適法性及合理性，立委可爭取預算、但沒辦法增加預算，希望執政黨立委也都能理解，「立委審預算是天職、拒審預算就是瀆職」，立委應奉行憲法、預算法及財政紀律法的精神，盼在合理合法的範圍為人民爭取，而非為難自己國家、癱瘓政府。

民進黨團書記長蔡易餘也說，面對藍白惡意阻擋總預算案，卓榮泰有下達指令，各部會首長應強化與在野黨立委溝通，讓總預算順利通過，這是大家一致的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法