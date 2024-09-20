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提國防3施政目標 顧立雄：致力無人系統、AI研發運用

國防部長顧立雄表示，國軍要以人性化、現代化的管理，削減形式主義、降低無謂干擾，提升官兵士氣、進而強化戰力。圖為顧立雄十日前往馬祖南竿、亮島、高登與東引等防區視導。（軍聞社）

國防部長顧立雄表示，國軍要以人性化、現代化的管理，削減形式主義、降低無謂干擾，提升官兵士氣、進而強化戰力。圖為顧立雄十日前往馬祖南竿、亮島、高登與東引等防區視導。（軍聞社）

2024/09/20 05:30

建構不對稱戰力、強化防衛韌性、堅實後備

〔記者吳哲宇／台北報導〕針對國防政策，國防部長顧立雄前日與媒體茶敘時說，戰爭型態已「根本性」轉變。攻守雙方已從消滅敵有生力量，逐漸轉向綜合運用有形無形戰力，改變敵我、乃至利益相關第三方認知；他並提出無人機籌購、單兵個人裝備強化，以及現代人性化管理三大施政目標，重點放在無人系統、人工智慧及先進科技研發運用，以打造具備防衛韌性的堅強國軍。

顧立雄首先談及「國防預算」編列及結構。他表示，必須考慮防衛作戰的需求，以及政府整體的財政與施政規劃，人員維持費均務實編列，並把重點放在建構不對稱作戰能力、強化防衛韌性及堅實後備戰力，作業維持費近年亦穩定成長。

新式步槍 配發光學瞄準鏡、內紅點、雷指器

新式武器裝備籌建方面，顧立雄特別關注「單兵個人武器裝備」，指出陸軍、憲兵及後備，將從明年至一一七年，籌補八萬六千餘把T112新式步槍，依部隊類型及作戰任務需求，配發單兵光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡及雷指器；另外，軍備局已在去年底，依美軍ESAPI規格執行研發新式抗彈板並測試合格，可有效抵抗共軍五．八公厘鋼芯彈，規劃明年產製交付軍種。

削減形式主義、降低無謂干擾 提升官兵士氣

顧指出，國防部汲取俄烏戰爭、以哈衝突啟示之外，也考量少子化影響，將重點放在無人系統、人工智慧及先進科技研發運用。以無人機為例，運用在防衛作戰各階段，可大幅優化部隊戰力；後續導入人工智慧，更可以強化系統整合，加速執行任務的效能。

他也強調，無論科技如何發展，國防組織型態如何轉變，「人力」始終是最寶貴的資產。以人性化、現代化的管理，削減形式主義、降低無謂干擾，是提升官兵士氣、進而強化戰力的重要基石。

顧立雄說，台灣位居「第一島鏈」重要戰略位置，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，已有多個自由民主國家，表達對台灣防衛能力的重視和支持，無論形式為何都由衷感謝。

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