高階幹部赴中遭邊控 台塑：該員行動自由 配合調查中

一名台塑集團高階管理幹部本月一日從台北松山機場飛往上海虹橋機場，抵達上海後遭到盤查；儘管後來獲得釋放請回，卻遭到邊境控制（邊控），迄今未能返台，被邊控原因也尚未能得知。對此，行政院發言人李慧芝昨日在院會後記者會表示，政府已有掌握相關訊息，只要有家屬提出要求，政府都會給予協助。 （行政院提供）

2024/09/20 05:30

〔記者鍾麗華、張慧雯／台北報導〕一名台塑集團高階管理幹部一日從台北松山機場飛往上海虹橋機場，抵達上海後遭到盤查；儘管後來獲得釋放，卻遭到邊境控制（邊控），迄今無法返台。行政院發言人李慧芝昨表示，政府掌握相關訊息，但涉及個案安全與家屬意願，不便做進一步說明，只要有家屬提出要求，政府都會給予協助。

政院：若家屬提出要求 會協助

台塑昨發出聲明稿表示，詳細情況還在瞭解中，但可確定的是該員身體平安、行動自由，正配合中國官方調查中，台塑也將持續關心並提供必要的協助，請外界無須過度揣測。

請繼續往下閱讀...

海基會台商財經法律顧問專欄指出，「邊境控制」為中國法律制度，也就是限制出境，涉及民事債務糾紛也可對當事人進行邊控。邊控牽涉限制「遷徙自由」，用這樣的措施應對民事債務糾紛、私人財產爭議，作法不符合比例原則，過往中國台商圈有過數起出於民事債務糾紛遭到邊控案例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法