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反制綠版 藍委提「中華民國自始反對2758決議」

針對聯大二七五八號決議並不涉台之動議，國民黨團書記長林思銘表示，國民黨團今會提版本，也會支持民眾黨團版本。（資料照）

針對聯大二七五八號決議並不涉台之動議，國民黨團書記長林思銘表示，國民黨團今會提版本，也會支持民眾黨團版本。（資料照）

2024/09/20 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對聯大二七五八號決議並不涉台之動議，民眾黨團前天提出主決議，要求行政部門積極爭取有意義地參與各種國際組織，並邀請行政院針對台灣參與跨國組織工作進度赴立院進行專題報告。國民黨團書記長林思銘表示，國民黨團今會提版本，也會支持民眾黨團版本。

林思銘：國民黨團今提版本

國民黨立委牛煦庭、黃健豪、林沛祥昨表示，將準備聯合提出「中華民國自始反對二七五八決議」提案，聲明中華民國立場自始反對二七五八號決議，反對民進黨借機操作意識形態。

林思銘表示，國民黨團的版本原則上今天會提出，和牛煦庭、黃健豪、林沛祥的提案方向一致。林強調，國民黨要表達自己的立場，因此會自提版本，不過也會支持民眾黨團的提案，只是國民黨團的提案不會有專題報告，內容正在研擬中。

藍委版要求賴政府參與國際

牛煦庭、黃健豪、林沛祥的「中華民國自始反對二七五八決議」提案內容重申不承認、不接受聯大二七五八號決議之立場，以維中華民國為一主權獨立國家之國格。並呼籲聯合國成員遵照聯合國憲章的普遍性原則，同意我國「有意義的參與」。

此外，該提案內容也要求賴清德政府應依憲法及相關規定積極規劃並落實推動參與國際組織、拓展國際空間、積極推動以中華民國名義「有意義的參與」聯合國及其專門機構。

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