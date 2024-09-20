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共機擾台 吳志中：反讓西方各國回來台海

中國不斷透過共機擾台等手段，意圖阻撓國際關切台海局勢。外交部次長吳志中昨表示，中國此舉反而讓西方各國都回來台海，歐盟各國也紛紛建立各自的印太政策。（記者廖振輝攝）

中國不斷透過共機擾台等手段，意圖阻撓國際關切台海局勢。外交部次長吳志中昨表示，中國此舉反而讓西方各國都回來台海，歐盟各國也紛紛建立各自的印太政策。（記者廖振輝攝）

2024/09/20 05:30

推「Not today policy」 讓習近平覺得每天都不是打台灣的好日子

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國不斷透過共機擾台等手段，意圖阻撓國際關切台海局勢，外交部次長吳志中昨表示，中國此舉反而讓西方各國都回來台海，歐盟各國也紛紛建立各自的印太政策；吳說，台灣面對中國威脅，推動「Not today policy（不是今天政策）」，致力於讓中方覺得每天都不是攻打台灣的好日子。

應探索女性服兵役可能性

吳指出，台灣與中國的和平，是世界共通的利益，兩岸和平被三個方向架構：第一，台灣必須透過國防預算增加、恢復一年兵役等途徑，讓世界知道有意願捍衛自己，他同時認為，應探索女性服兵役的可能性；第二，日本、美國等國藉由在台海周圍進行軍事演習，送訊號讓意圖破壞安全的人知道，他們正在看著；第三，國際透過支持台灣參與聯合國、世界衛生組織等，向中國釋出支持台灣參與國際組織的訊號。

台灣亞洲交流基金會、政大國際關係研究中心、政大東南亞研究中心昨舉辦「展望新南向」論壇，邀請吳志中與談。

吳志中表示，由於台灣過去推出許多正確的政策，世界看台灣的眼神已經不同，台灣生產全球六成的一般晶片、高達九十二％的精密晶片，與一○○％的AI晶片，全球手機、衛星、飛機使用的晶片，幾乎都來自台灣。

台灣也能見到美軍蹤影

吳認為，一旦台海發生戰爭，全球享受的現代生活模式也會結束，沒人能夠接受台海戰爭發生的後果。他也說，世界第一強權美國不僅在太平洋地區的關島有軍力部署，「台灣也能見到美軍的蹤影」。

他說，中國試圖將外國勢力逐出太平洋、改變國際秩序，反而讓各國都回來了，不僅美國、加拿大時常派軍艦穿越台海，義大利、荷蘭、德國等國也暌違廿二年航經台海。

世界各國歡迎台灣崛起

吳指出，歐盟各國都紛紛建立屬於自己的印太政策，法國更是將台灣視為非常重要的夥伴，顯示台灣在各國眼中的重要性已達到空前高峰；台灣在公衛與半導體領域的貢獻有目共睹，世界各國憂心中國的崛起，但歡迎台灣的崛起。

對於中國威脅，吳志中指出，各國都相當憂心，兩岸關係已經國際化，台海關係不僅影響兩岸利益，也影響世界各國的利益；台灣則推動「Not Today Policy（不是今天政策）」，致力讓中國領導人習近平覺得每天都不是攻打台灣的好日子。

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