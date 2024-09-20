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    聯大決議不涉台朝野過招 吳思瑤：為何藍白聽到2758就鳥獸散

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤（中）昨受訪表示，聯大二七五八號決議不涉台聯合聲明，歡迎各政黨正向討論。（記者陳政宇攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤（中）昨受訪表示，聯大二七五八號決議不涉台聯合聲明，歡迎各政黨正向討論。（記者陳政宇攝）

    2024/09/20 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪表示，立法院過去有十五次跨黨派共同聯合聲明，例如針對中共軍演、譴責俄羅斯對烏克蘭侵略等，為何藍白一聽到聯大二七五八號決議不涉台聯合聲明就鳥獸散？當國際社會挺台灣，台灣自己也要有行動。

    吳：三藍委版本 能否說服國民黨內部

    吳思瑤說，國會跨黨派要做出一個共同的聯合聲明，這才有意義，也歡迎各政黨正向討論，文字可以推敲、方向也可討論；至於已有三位國民黨立委提出的內容，則讓人質疑是否能說服藍營內部。

    范雲：聯合聲明 歡迎在野黨加入溝通

    對中政策跨國議會聯盟（IPAC）台灣聯合主席、民進黨立委范雲指出，歡迎在野黨加入溝通，但國民黨立委可能誤解聯大二七五八號決議內容，因中共長期扭曲解釋該決議文、並與一中原則綁在一起，而影響台灣國際地位；這也是國際社會之所以推動導正詮釋，讓台灣得以翻轉國際參與困境。

    民進黨立委林俊憲說，現在要釐清的是，該決議只牽涉中國代表權，而非台灣這片土地上二三○○萬人的代表權。這項決議白紙黑字寫了中華人民共和國即是中國代表，聯合國決議具國際法效力，沒有要挑戰這一點，而是符合當下互不隸屬的現況，讓台灣實質參與國際。

    林並強調，這也是各國提出二七五八號決議不涉台的用意，要替台灣解決「事實上」的問題，不是回頭糾纏「法理上」的問題。

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