新聞透視》京華城案 柯文哲簽下3份關鍵公文

前市長郝龍斌任內面對「京華城」提高容積率的要求，數度駁回，前市長柯文哲上任後卻對京華城的要求照單全收。據記者調查，柯共簽下三份關鍵公文。圖為二○二○年十月廿七日柯文哲親核京華城都市計畫公展的公文。（取自簡舒培臉書）

2024/08/04 05:30

記者楊心慧／特稿

前市長郝龍斌任內面對「京華城」提高容積率的要求，數度駁回，前市長柯文哲上任後卻對京華城的要求照單全收。據記者調查，柯共簽下三份關鍵公文，包括於二○二○年三月十九日接受京華城陳情，蓋章決行交都發局辦理、四月十五日蓋章通過此案送都委會研議、二○二○年十月廿七日核定贈送京華城廿％容積獎勵，最終柯文哲任內將京華城土地容積率從三九二％提高至八四○％。

京華城於二○二○年三月十七日向北市府市長室陳情，提出京華城於一九九一年的都市計畫書保障權利應包含容積率五六○％、大街廓整體開發及「允建之樓地板面積得不低於原已申請之樓地板面積十二萬二八四．三九平方公尺」三項權利，盼重新提請都委會研議，沒想到柯在兩天後、也就是十九日蓋章決行交都發局辦理。

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都發局研議後，於四月六日請求柯文哲核示是否送都委會研議，柯於同月十五日蓋章通過，皆有白紙黑字的證據。柯文哲於今年五月遭質疑親自蓋章交辦陳情時，則一度辯稱是「轉送」而非交辦；但如同台北市議會京華城專案調查小組召集人游淑慧所說，北市府對於京華城態度丕變的關鍵，就是自柯文哲介入開始。

京華城都市計畫變更案於二○二○年八月十九日送到都發局，都發局於九月廿一日認定此案非屬都市更新地區，退回該案，但京華城仍不放棄，二○二○年十月廿六日再度送相同的都市計畫變更案，結果柯於隔天、廿七日專簽同意京華城容積獎勵、準用都更容積獎勵辦法，並簽核京華城都市計畫公展，柯文哲是否干涉，從時間脈絡看便可明瞭。

台北市議員簡舒培今年五月於議會質詢時提出質疑，指柯市府無視專家意見仍給京華城容獎，花一萬五千元公帑替京華城找專家開會擬解套，連專家都說不適用法規、建議退回，但柯市府無視意見，仍照京華城所提的變更案多給廿％容積獎勵，連都發局長王玉芬都直呼「如今此案大家覺得有疑義、衍生出問題」。

京華城案因前副市長彭振聲擬出席「京華城專案調查小組」會議再度被討論，簡舒培更爆彭振聲證實，「柯不曾問其他案子、唯有京華城案」，彭振聲後續卻對媒體改口。不過目前的種種證據顯示，柯文哲無法賴掉針對京華城案的決策，彭振聲也有相當的責任，身為掌管工務體系的副市長、都委會主席，卻仍然配合柯文哲放水，將合議制的都委會變成獨裁制，毀掉都委會信譽，無論是柯文哲還是彭振聲，都必須追究其責任。

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