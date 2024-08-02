國民黨挺樑宣講選在童子瑋家旁集合 綠：挑釁

2024/08/02 05:30

〔記者盧賢秀、吳昇儒／基隆報導〕國民黨主席朱立倫八月三日要到基隆宣講挺謝國樑，走訪仁愛市場，卻選在曾被國民黨點名罷免的議長童子瑋家旁集合，民進黨議員認為是挑釁，只會升高仇恨值。國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，隨機挑選會合地點，不知道是議長家旁邊。議長童子瑋說，這個活動挑選地點是不是已構成霸凌了！

國民黨昨天發出一張朱立倫與謝國樑合照的圖卡，朱立倫八月三日將到仁愛市場挺謝國樑，註明地點是在愛三路十五號，就在童子瑋家旁邊。警方指出，目前有接獲申請，會派員前往協助維持秩序，且保持行政中立。

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民進黨議員鄭文婷、吳驊珈和張之豪表示，尊重朱立倫和謝國樑到仁愛市場的反罷免活動，但地點卻在童子瑋議長家隔壁，童子瑋是謝陣營要報復性反罷免的第一人，這樣的行為根本就是挑釁。童子瑋也表示，就算辦在仁愛市場，四處都可以選，卻偏偏選在自家店面隔壁，感覺自己老是被國民黨霸凌。

吳國勝則說，只是到人潮多的地方辦反罷免活動，隨機挑選集合地點，就到仁愛市場裡拜訪，沒有特別指定在哪會合，他真的不知道愛三路十五號是童子瑋家旁邊，沒有挑釁的意思。

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