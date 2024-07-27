涉詐領助理費判刑 顏寬恒喊冤「最大污辱」 將上訴

立委顏寬恒。（記者廖耀東攝）

2024/07/27 05:30

〔記者黃旭磊、施曉光、劉宛琳／綜合報導〕國民黨立委顏寬恒昨天針對涉詐領助理費及偽造文書案遭判刑召開記者會表示，「是天大冤枉，對我本人最大污辱」，一定會上訴爭取清白；他強調，此案因竊佔案搜索蒐證後，才一併起訴偽造文書和詐領助理費，但案子核心（竊佔）一審判決無罪，卻遭侮辱抹黑指控詐領助理費，最誇張無法接受。

國民黨中央回應，本案判決尚未確定，尚無黨紀問題，支持顏寬恒上訴以捍衛清白，並盼法院明察，以維法制。國民黨立院黨團也支持顏寬恒提起上訴。

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顏寬恒表示，針對判刑，他感到極度震驚與遺憾，堅稱清白，司法應該是公正無私的，不應受到政治力量干預和操控。

他說，因助理林進福長期義務協助服務地方，自願無償擔任地方服務的助理，正好在二○一七年有一名助理離職，所以將林補進公費助理名單，且其所收到的薪資都在林進福的帳戶內原封不動、連提領紀錄都沒有，在地鄉親都知道，「我們服務團隊陣容相當龐大，每月除了公費人員外，我們都必須要自掏腰包倒貼助理費，說我詐領助理費，就是對我莫大的侮辱」。

顏指出，起訴案核心是由竊佔國土罪開始，因竊佔案搜索蒐證後，才一併起訴偽造文書（使公務員登載不實罪）與詐領助理費（共同犯利用職務機會詐欺取財罪），但案子核心的竊佔罪判決無罪，後面的偽造文書跟詐領助理費這兩案，「侮辱抹黑指控顏寬恒詐領助理費，最誇張無法接受，支持者也一定對判決無法接受」。

顏︰助理妻作證 記的帳跟我無關

在場媒體提問，關鍵證物中，林進福的太太記帳很詳細，法官認為足以證明顏寬恒有把公費助理薪資獎金用於購車等私用；顏寬恒回應，林太太到庭作證說，「沒有用到顏寬恒一絲一毫，跟顏寬恒沒相關」。

顏寬恒說，林進福的太太於法庭說得很清楚，還有證人從馬祖來作證，他希望相信司法公正，這兩罪名被判有罪，是天大冤枉，是對他最大的污辱，將提出上訴。

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