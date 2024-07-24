馬挺樑圖卡被加工 藍市黨部告「拆樑」違法變造
2024/07/24 05:30
〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕前總統馬英九週日前往基隆市，力挺遭民間發起罷免的市長謝國樑，事後一張文宣圖卡「反惡罷、挺善樑」被公民團體改為「挺罷樑」，引發國民黨基隆市黨部不滿，昨上午前往基隆地檢署提告「山海公民拆樑小組」偽造、變造私文書罪及違反公職人員選舉罷免法、著作權法。
國民黨基隆市黨部發言人郭建芳表示，罷樑團體未經市黨部允許，擅自惡意竄改黨部製作、馬英九支援謝國樑的「反惡罷、挺善樑」動員文宣，假訊息造成公眾混淆，更損害前總統聲譽，同時也侵害國民黨基隆市黨部著作財產權，希望地檢署儘快展開調查。
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公民團體「山海公民拆樑行動」提出聲明指出，反對謝國樑市長的民眾自發性以詼諧諷刺方式，戲謔改作該看板圖文，這是人民依著作權法表達言論自由的方式，並未涉犯誹謗或侵害著作權等違法行為。
「拆樑行動」也批評，謝國樑市府不斷以行政資源試圖干預罷免，處處阻撓人民合法行使憲法保障的罷免權，如今又要濫用司法資源，打壓人民合法行使憲法保障的言論自由，顯見謝市府的粗暴顢頇。
基隆市政府發言人呂謦煒對此表示，每個人都有言論自由，但沒有張冠李戴、魚目混珠的自由，這樣有悖於民主精神與正向的政治文化。市府專心市政，會持續讓更多市民感受到市政亮點。
綠議員：大砲打小鳥
民進黨市議員鄭文婷認為國民黨急了，拿大砲打小鳥，網路圖卡在言論自由範圍內，按照常理，沒有人相信馬英九會挺「罷樑」，難道國民黨真的認為馬挺「罷樑」？