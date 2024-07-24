馬挺樑圖卡被加工 藍市黨部告「拆樑」違法變造

國民黨基隆市黨部書記長及發言人昨到地檢署對罷樑團體提出違反選罷法等告訴。（記者吳昇儒攝）

2024/07/24 05:30

〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕前總統馬英九週日前往基隆市，力挺遭民間發起罷免的市長謝國樑，事後一張文宣圖卡「反惡罷、挺善樑」被公民團體改為「挺罷樑」，引發國民黨基隆市黨部不滿，昨上午前往基隆地檢署提告「山海公民拆樑小組」偽造、變造私文書罪及違反公職人員選舉罷免法、著作權法。

國民黨基隆市黨部發言人郭建芳表示，罷樑團體未經市黨部允許，擅自惡意竄改黨部製作、馬英九支援謝國樑的「反惡罷、挺善樑」動員文宣，假訊息造成公眾混淆，更損害前總統聲譽，同時也侵害國民黨基隆市黨部著作財產權，希望地檢署儘快展開調查。

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公民團體「山海公民拆樑行動」提出聲明指出，反對謝國樑市長的民眾自發性以詼諧諷刺方式，戲謔改作該看板圖文，這是人民依著作權法表達言論自由的方式，並未涉犯誹謗或侵害著作權等違法行為。

「拆樑行動」也批評，謝國樑市府不斷以行政資源試圖干預罷免，處處阻撓人民合法行使憲法保障的罷免權，如今又要濫用司法資源，打壓人民合法行使憲法保障的言論自由，顯見謝市府的粗暴顢頇。

基隆市政府發言人呂謦煒對此表示，每個人都有言論自由，但沒有張冠李戴、魚目混珠的自由，這樣有悖於民主精神與正向的政治文化。市府專心市政，會持續讓更多市民感受到市政亮點。

綠議員：大砲打小鳥

民進黨市議員鄭文婷認為國民黨急了，拿大砲打小鳥，網路圖卡在言論自由範圍內，按照常理，沒有人相信馬英九會挺「罷樑」，難道國民黨真的認為馬挺「罷樑」？

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