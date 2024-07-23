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中方人選未定 雙城論壇七月開不成 綠委：城市交流包裝的統戰平台

今年雙城論壇可能移至八月舉行。圖為去年雙城論壇，台北市長蔣萬安發表演說。（資料照）

今年雙城論壇可能移至八月舉行。圖為去年雙城論壇，台北市長蔣萬安發表演說。（資料照）

2024/07/23 05:30

〔記者陳鈺馥、何玉華／台北報導〕台北上海「雙城論壇」今年輪到台北市舉辦。據透露，該論壇原定七月下旬舉辦，因中共尚未決定官員來台層級，台北市政府至今未向陸委會遞件申請，該論壇可能往後延至八月；立委則批評，雙城論壇是用城市交流包裝的統戰平台。

知情人士透露，雙城論壇原定七月下旬舉行，台北市政府希望上海市長龔正能夠來台參加，但中共目前尚未決定來台層級，北市府也未向陸委會遞件申請要邀哪些官員來台；因送件審批都需要時間，七月下旬已來不及舉辦，可能落在八月。

民進黨立委林楚茵昨日受訪表示，北市府希望邀請龔正來台，無非是想藉此形塑台北市長蔣萬安有處理兩岸關係的能力；但蔣並沒有看清楚態勢，立法院國民黨團從總召傅崐萁以下，儼然成為被中共利用的棋子，當藍白兩黨在國會就很好用了，中共還在乎蔣萬安嗎？民進黨立委賴瑞隆也質疑，雙城論壇是以城市交流包裝的統戰平台。若中共指派官員層級太低，北市府就要考慮「不要為辦而辦」。

台北市政府發言人殷瑋表示，雙城論壇本來就沒有預定何時舉辦，雙方一直在溝通中。陸委會早已公開表示，雙城論壇行之有年，樂見這樣的交流；總統賴清德也曾表示，「希望跟對岸透過合作增加彼此的了解、理解、諒解、和解，以創造兩岸和平」。林楚茵的說法與民進黨政府所表達出來的態度相去甚遠，恐怕也有違賴的承諾。

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