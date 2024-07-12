藍白聯手通過進口雞蛋調查小組 綠委退席抗議違法、違憲

立法院。（資料照）

2024/07/12 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳、楊媛婷／台北報導〕藍白國會擴權修法後再度啟動調查權，立法院經濟委員會昨通過成立進口雞蛋調查專案小組，並推舉民眾黨立委張啓楷擔任小組召集人。民進黨立委集體退席抗議，並批評調查小組不僅違憲，也違反藍白聯手通過的「立法院職權行使法」，目的是要用政治手段干預國家運作。

農業部昨天表示，農業部為行政機關，已主動行政調查，並且將報告移送檢調，相關案件皆已進入偵查階段，將靜候司法調查、會全力配合，未來如有涉及不法，也絕不寬貸。

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國民黨經委會召委楊瓊瓔昨天排定討論成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及「運作要點草案」等相關事宜。歷經兩輪程序發言進入討論環節，民進黨立委退席抗議，經楊瓊瓔詢問現場藍白立委之後，無異議通過成立調查小組及運作要點。

檢調已展開調查 立法機關不得插手

民進黨立委蔡易餘批評，根據大法官釋字七二九號，立法機關不能插手偵辦尚未結束的案件，檢調去年已針對此案展開調查，藍白立委卻急著將檢察機關的辦案權抓在手中；藍白在憲法法庭強調，雖然國會擴權法案三讀修正通過，沒有即刻的危險，但經委會就上演即刻危險。

民進黨立委邱議瑩說，根據藍白修正通過的「立法院職權行使法」第四十六條之二，明定「裁判確定前之訴訟案件就其偵查或審判所為之處置及其卷證，立法院不得行使調查權」，但檢調已就進口蛋進行偵辦與調查。民進黨立委邱志偉直指，國民黨成立專案小組，目的是要用政治手段干預國家運作，違法違憲。

楊瓊瓔表示，整個專案花費約十億元，卻發生沒簽合約、冷鏈運輸違反採購法等情形，民代有責任給人民真相，讓行政部門負起責任，避免重蹈覆轍，做為未來施政改進的參考。

楊指出，調查小組先要查清整個雞蛋進口執行及雞蛋供需狀況等政策形成過程，並非只查個別案件或廠商，與檢調在查的超思案並不衝突，「尊重司法是共識，但不能成為逃避監督的理由」。

張啓楷說，民進黨聲稱檢調已調查超思案九個月，但北檢連相關人士都沒約談，其中黑影幢幢，必須把弊案掀開，檢視是否浪費民脂民膏或官商勾結。

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